akurt написав:

jump написав: Мерія Львова ініціює спецкомісію через хаотичну забудову в сусідніх громадах

Через зливу 10 липня масштабно затопило новий житловий мікрорайон Сокільників, що межують зі Львовом

Мерія Львова ініціює спецкомісію через хаотичну забудову в сусідніх громадахЧерез зливу 10 липня масштабно затопило новий житловий мікрорайон Сокільників, що межують зі Львовом

багатоповерхівок.

Мер Львова десь з місяць тому сильно лаявся на ту сільську громаду Сокільників.Там дійсно цікава ситуація: хлопці-хитруни перетворили частину Львова в село - і там діють сільські закони та Рішення сільської ради. Мудро - нічого не скажеш.(Примітка: якщо бути точним, то вони нічого не перетворювали, вони просто добряче подумали та НЕ УВІЙШЛИ до складу великого міста. Хоча їм ДУЖЕ пропонували стати великим мстом...)Серед того - Рішення про виділення земельних ділянок під нове будівництвоПро будинок на Трускавецькій з назвою "Парус" - там назва правильна. Парус на вітру з вітряка..Я по Трускавецький дуже часто раніше їздив і споглядав за тим будівницитвом: побудовано реально "з гімна та палок". Зараз не видно, бо те гімно закрили декоративними панелями.Але я вам точно скажу: технологія будівництва промислових цехів - залізобетонні колонни та перекриття - заповнення стін косо-криво-аби як небудь такими жахливими відходами цегли разногатункової (!), різнокольорової та різноформатної - що наче ПТУ-шники збирали на звалищах.Я ще тоді весь час їздив і думав: "Мешканці ніколи не дізнаються, в якому лайні вони живуть..."А ось і дізналися...Боюсь і радити, бо звинуватять в рекламі - але якщо би я в ці дні думав, куди та як інвестувати у Львові - то тільки в новобудову від МЕТГАЛ.Ті працюють якісно, чесно, безпроблемно та класно!А такий смачний клаптик газону вирвали для свого нового будівництва - то я був дуже сильно здивований..."А что, так можно было???????"Всі три "ЛЛЛ" - присутні!