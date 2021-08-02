RSS
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 18:14

  Успіх написав:
  Bolt написав:Що таке Євроремонт?
Назвемо його "капітальнний ремонт")) - тобто, все нове!
А не так як у Вас - половина електрики старої/на скрутках з алюмінькою? ;)
Труби - поміняні?
Та й що я буду перераховувати - має бути ВСЕ нове!
  Bolt написав:На другому варіанті, скоріш за все їм доведеться скінути якусь штуку.
По першому, зрештою також штуку-дві
Нам не важливо, що в 1 і 2 варіанті трохи завищена ціна.
Нам важливо порівняти новобуд з капремонт і вторинний ринок з капремонтом з +/-однаковим метражом і в однаковій локації!
І визначити - що краще?

А тоді вже можемо підставляти "котлован з поставкою через 2роки" :)

Труби всі замінені причому не тільки в хаті але і стояки.Зрещтою можна сказати, що робився капітальний ремонт
Бо все обшкрібуватрсь до голого бетону. Потріскані перегородки з гіпсо стружечних плит на дервв"яному каркасі по всій площині проклеїв сіткою для пінопласта і вирівняв ротбандом. Вікно з кухні до ванної та місця де стояли фанерні вставки над дверями до ванны і туалета залив бетоном, щоб культурно виглядало. По всій квартирі робив стяжку.
Звісно іспанську плитку не клав, а в основному Атемівську. Там де була лоджія, спиляв болгаркою технологічний ухил в плиті, завдяки чому получилось зробити підлогу на одному рівні з кімнатою, бо була 3 см сходинка.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 08:19

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:02

  Успіх написав:
  Bolt написав:можна сказати, що робився капітальний ремонт
Ну тоді продати і купити те, що можна здавати дорожче))
А то наче гроші вкинуті, а вихлопу...

Робити купу зайвих рухів щоб з аренды капало на умовні 100 баксів більше?! Ну і гроші на доплату різниці ціни десь треба взяти.
