Акції від РАДАБАНК

Мы рады сообщить Вам о проведении Новогодней акции в период с 01 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. на банковскую услугу по инкассировании выручки и доставке наличных валютных ценностей для клиентов г. Днепр и Днепропетровской области.
Если Вам необходимо безопасно осуществить операции, предоставляемые подразделением перевозки валютных ценностей и инкассации средств АО «АБ «РАДАБАНК», мы сможем предложить Вам инкассирование одной торговой точки по стоимости 800 гривен ежемесячно!
Вашу безопасность будут обеспечивать специально подготовленные сотрудники службы инкассации в сопровождении вооружённой охраны на специальных бронированных инкассационных автомобилях, отвечающих последним требованиям Национального Банка Украины.
Ваши преимущества при обслуживании в АО «АБ «РАДАБАНК»:
доставка валютных ценностей от Банка до Клиента;
доставка валютных ценностей от централизованных касс предприятия до их подразделений, Заказчиков, Поставщиков или в обратном порядке;
инкассация средств Клиента с последующим зачислением средств на текущий счет Клиента, открытый в ПАО «АБ «РАДАБАНК».
Наши специалисты предоставят подробную консультацию об акции и актуальных условиях по телефонам: (0562) 387-685, 0 800 500 999.
АО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!