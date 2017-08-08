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Акції від РАДАБАНК

Акції від РАДАБАНК
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 15:59

Новогодняя акция на услугу инкассации

АО «АБ «РАДАБАНК» – Ваш надежный финансовый партнер, в приоритете работы которого всегда было и будет предоставление максимально качественных услуг по выгодным тарифам.

Мы рады сообщить Вам о проведении Новогодней акции в период с 01 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. на банковскую услугу по инкассировании выручки и доставке наличных валютных ценностей для клиентов г. Днепр и Днепропетровской области.

Если Вам необходимо безопасно осуществить операции, предоставляемые подразделением перевозки валютных ценностей и инкассации средств АО «АБ «РАДАБАНК», мы сможем предложить Вам инкассирование одной торговой точки по стоимости 800 гривен ежемесячно!

Вашу безопасность будут обеспечивать специально подготовленные сотрудники службы инкассации в сопровождении вооружённой охраны на специальных бронированных инкассационных автомобилях, отвечающих последним требованиям Национального Банка Украины.

Ваши преимущества при обслуживании в АО «АБ «РАДАБАНК»:

доставка валютных ценностей от Банка до Клиента;
доставка валютных ценностей от централизованных касс предприятия до их подразделений, Заказчиков, Поставщиков или в обратном порядке;
инкассация средств Клиента с последующим зачислением средств на текущий счет Клиента, открытый в ПАО «АБ «РАДАБАНК».
Наши специалисты предоставят подробную консультацию об акции и актуальных условиях по телефонам: (0562) 387-685, 0 800 500 999.

АО «АБ «РАДАБАНК» - Ваш Банк неограниченных возможностей!

https://www.radabank.com.ua/n/radabank_ ... 59_23.html
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