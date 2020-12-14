Додано: Чет 30 кві, 2026 00:24

А у вас вся модель світу: штраф, тюрма. Це не про порядок — це про страх і відсутність мислення Ви дуже примітивно розумієте США і ЄС. Це не про штрафи і тюрми. Це про свободу.В США спочатку права людини і ринок, а вже потім контроль. Там держава не лізе в кожну щілину, як вам хочетьсятам за порушення з боку держави карають не слабше, ніж з боку громадян. Поліцейський перевищив повноваження — отримав реальний строк і знищену кар’єру.Ви взагалі хоч уявляєте як там працюють суди??США це свобода, це кращі ринки в світі. Це в першу чергу успішність, заможність а не концтабір, дядяА не як бігати і шукати, кого оштрафувати чи посадити.А у вас вся модель світу: штраф, тюрма. Це не про порядок — це про страх і відсутність мислення

Ну-ну-ну, палехче.Это так кажется из Украины.На самом деле, тут свои перекосы.Все должно быть сделано или переделано на основании полученных разрешений (пермитов), другое дело, что пермиты получить легко и дешево.Но все должно быть сделано по кодам (нормам), другое дело что коды эти каличные.И в каждом штате, в каждом городе и даже районе могут быть какие-то свои особенности.И есть работы, которые может делать кто угодно, а есть работы, за просто выполнение которых, даже правильно, но без лицензии и, если требуется, страховки, можно сесть в тюрьму.Например, в штате Флорида, один "наш украинец" сделал ремонт местному.Тот улыбался, был доволен качеством (фигли быть недовольным - никто тут украинское качество не в состоянии не то что сделать, а даже представить). И попросил добавить розетку в санузле. Тот сделал.Тот вызвал полицию, которая задержала чувака, быстренько суд - 1 день тюрьмы и запрет на (не помню сколько лет) работать в чем-либо связанным со строительством.Америкос не оплатил работу.Основание - нельзя без лицензии заниматься электрикой, нельзя добавлять или убирать или перемещать "точки".Можно пересроить дом. Но для этого надо получить разрешение в местном органе самоуправления.У меня знакомые когда-то заложили боковой вход в дом кирпичем. Без разрешения.Если они захотят продать дом, то должны будут или восстановить как было или узаконить (получить разрешение и заплатить щтраф за то что сделали без разрешения), это по их словам будет стоить около 30 куе.Основные сферы, требующие лицензий и страховок.1. Сантехника. Причем сантехники делают и работы связанные с газом.2. Электрика.3. Руфинг. То есть работы связанные с крышами. Где-то вообще все что связанно с крышами не имеет права делать никто кроме квалифицированных рабочих, где-то очень маленькие участки локально может подремонтировать не лицензированный руфер.Кроме того, к примеру в НЙ есть зональность. Да, ты можешь легко получить пермит на снос старого дома и построить новый по другому проекту. Но ты не можешь получить пермит на строительство многоэтажного дома в зоне, где разрешено максимум 3 или 4 или 6 или 7 этажей.Насколько я помню, войцех где-то пристроил к гаражу 20-ти этажку.Иными словами, в принципе "все разрешено, что не запрешено".Если правила есть, то требуется их соблюдение.Никто не будет строить препоны для бизнеса или частнику что-то запрещать, чтобы сбить с него взятку, но если кто-то захочет нарушить правила, то или ему это запретят либо он будет оштрафован. Если-же в результате нарушения правил кто-то пострадает или погибнет, то будет турма.Году эдак 2015 произошел взрыв газа в кафе в Бруклине.Были погибшие. В результате расследования и суда сроки получиливладелец кафе, владелец помещения, сантехник, который переделал газовую трубу.Сам сантехник не имел лицензии и работал под лицензией другого сантехника. Такое можно, но владелец лицензии тогда тоже несет ответственность и тоже получил срок.Вот такая свобода.