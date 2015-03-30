Как минимизировать комиссию за взнос наличных через кассу на свой расчетный счет?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 30 січ, 2018 22:15
Банк с минимальной комиссией за взнос наличных через кассу н
Как минимизировать комиссию за взнос наличных через кассу на свой расчетный счет?
от 100тыс грн. в неделю?
какой банк посоветуете
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