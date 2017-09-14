RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:32

  fox767676 написав:flyman

Славентія Ася бросила через капітулянство ?


Хз., політичні гойдалки на лінії партії.

Тим часом, ФБ пише, що в далекій галактиці:

Видання BILD повідомляє, що Фінляндія побудувала біля 50 тисяч бункерів, які здатні вмістити майже все населення країни.
Бункери знаходяться на глибині понад 20 метрів і мають тренажерні зали, дитячі майданчики і, навіть, хокейними аренами.
Не вміють вони нічого толкового будувати! От наші ЗЕлененькі – оті б набудували!!!
George Tuka
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:34

Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:36

  budivelnik написав:Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....

та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:41

  budivelnik написав:Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....


Але винувата Україна ... не переплуйте ...

Бо Расія вялікая - вона хоче миру
pesikot
2
2
