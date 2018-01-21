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SpaceX успішно запустила військовий супутник зв'язку (видео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Трансляція велася на сайті SpaceX.
Дивися повний текст SpaceX успішно запустила військовий супутник зв'язку (видео)
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R2
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Додано: Суб 03 лют, 2018 17:27
Это не военный спутник - исправьте название статьи.
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balta_laska
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