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SpaceX успішно запустила
військовий супутник зв'язку (видео)

SpaceX успішно запустила військовий супутник зв'язку (видео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:27

SpaceX успішно запустила військовий супутник зв'язку (видео)

Пропонуємо до обговорення:
Трансляція велася на сайті SpaceX.

Дивися повний текст SpaceX успішно запустила військовий супутник зв'язку (видео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:27

Это не военный спутник - исправьте название статьи.
balta_laska
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