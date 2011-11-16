Сколько оформляют помощь матерям-одиночкам?

Так сложились обстоятельства, что я мать-одиночка. Документы на помощь таким женщинам нужно подавать каждые 6 месяцев. Начисление осуществляется с момента подачи. Я уже молчу о том, что их приняли не с первого раза, бо список всех документов в службах не дают с первого раза. Но это не самое главное... Уже прошло четыре месяца с момента подачи документов, но выплат по сегодняшний день все нет. Уже скоро нужно будет подавать документы повторно. Есть какие-то сроки, в течении которых службы обязаны осуществить начисление?
Geminy написав:Так сложились обстоятельства, что я мать-одиночка. Документы на помощь таким женщинам нужно подавать каждые 6 месяцев. Начисление осуществляется с момента подачи. Я уже молчу о том, что их приняли не с первого раза, бо список всех документов в службах не дают с первого раза. Но это не самое главное... Уже прошло четыре месяца с момента подачи документов, но выплат по сегодняшний день все нет. Уже скоро нужно будет подавать документы повторно. Есть какие-то сроки, в течении которых службы обязаны осуществить начисление?
пишите жалобу в администрацию президента
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П О С Т А Н О В А від 27 грудня 2001 р. N 1751 Київ
Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми ... Строк розгляду документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми 43. ... Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає і виплачує державну допомогу, протягом десяти днів з дня подання заяви. ... Про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми чи про відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і виплачує зазначену допомогу, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення. ... 44. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви. ...
Полный список требуемых документов (все остальные требуемые - самодеятельность местных органов соцзащиты - просите показать нормативный акт для их подтверждения, интересно, что услышите в ответ: он в сейфе у начальства, а оно больно, забрала область для уточнения и т.д.):
35. Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу соціального захисту населення подаються такі документи: { Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005 }
1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
2) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ), або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку; { Підпункт 2 пункту 35 в редакції Постанов КМ N 1026 ( 1026-2009-п ) від 30.09.2009, N 1167 ( 1167-2011-п ) від 16.11.2011 }
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини. У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини. { Підпункт 4 пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1950 ( 1950-2003-п ) від 17.12.2003, N 623 ( 623-2014-п ) від 30.10.2014, N 688 ( 688-2015-п ) від 08.09.2015; в редакції Постанови КМ N 890 ( 890-2016-п ) від 30.11.2016 }
Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення. ...