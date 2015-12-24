Предлагаю коллекцию монет Украины 1992 г

Предлагаю коллекцию монеты Украины одним лотом 1992 г номиналом от 1 до 50 коп количеством 250 штук, которая собиралась более полутора десятков лет и содержит в себе много интересного и дорогостоящего. Собраны монеты различных видов чеканов отличающихся рельефным изображением аверса и реверса (в том числе малым аверсом), количеством ягод в гроздьях (4 ягоды), гуртовой насечкой (мелкая, крупная и пр). Есть довольно редкие монеты с дырочками в ягодах и крайней правой ягодой пятой кисти под центром буквы "П" на реверсе (штамп 3 ВАМ). Также есть монеты выполнены из неродного металла (медь, бронза, серебро и др).
Розничная стоимость данного лота многократно превосходит его стоимость, которую прошу я, всего 10 000 грн за все!