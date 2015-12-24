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Предлагаю коллекцию
монет Украины 1992 г

Предлагаю коллекцию монет Украины 1992 г
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 15:50

Предлагаю коллекцию монет Украины 1992 г

Предлагаю коллекцию монеты Украины одним лотом 1992 г номиналом от 1 до 50 коп количеством 250 штук, которая собиралась более полутора десятков лет и содержит в себе много интересного и дорогостоящего. Собраны монеты различных видов чеканов отличающихся рельефным изображением аверса и реверса (в том числе малым аверсом), количеством ягод в гроздьях (4 ягоды), гуртовой насечкой (мелкая, крупная и пр). Есть довольно редкие монеты с дырочками в ягодах и крайней правой ягодой пятой кисти под центром буквы "П" на реверсе (штамп 3 ВАМ). Также есть монеты выполнены из неродного металла (медь, бронза, серебро и др).
Розничная стоимость данного лота многократно превосходит его стоимость, которую прошу я, всего 10 000 грн за все!
Тарас888
 
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