kingkongovets написав:ну да
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 чер, 2026 22:17
Якась дивна непослідовність. Продаж нежитлової нерухомості фізиками оподаковують за конською ставкою. А оренду - за ставкою для житлових приміщень.
Додано: П'ят 12 чер, 2026 23:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Судя по этим дописам - никто вообще официально не сдает, все в черную. Ну по крайней мере никто не опровергает
Я - ФОП 2-й группы, занимаюсь совершенно другим бизнесом, пару объектов сдаю официально, не плачу дополнительно ни копейки, только фиксированный налог(который я и так бы платил, в отсутствие этих объектов). Те объекты, которые не лично на меня - сдаю в черную, да. И то, потому, что лень углубляться, чтоб сделать это официально.
Додано: Нед 14 чер, 2026 08:29
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
трошки недільного офтопу: КРЖН і хрущівки
Додано: Нед 14 чер, 2026 09:03
Додано: Пон 22 чер, 2026 09:22
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Перспективи дохідної нерухомості в Україні: які сегменти стануть драйверами зростання REIT після відновлення економіки
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:03
понимаю желание S1 REIT написать рекламный буклет для привлечения инвесторов.
но, раз вы здесь предлагаете это обговорить...
вы надеетесь привлечь инвесторов и что-то прогнозировать в стране, которая находится в состоянии глубочайшего, перманентного форс-мажора
спекуляции на ВПО? круто. а ничего, что эта мобильность связана с бедой, а не ростом экономики? и всё может отыграть в обратную сторону.
почему так много инвесторов вовлечены именно в жилую недвигу?
ликвидностью - возможностью быстро продать (скинуть) актив
медицинская дохідна нерухомість. вы реально думаете, что можно сначала построить абстрактное здание, а потом просто найти под него клинику, как новая почта?
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