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Карта в Евро
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Додано: Сер 14 лют, 2018 16:40
Очень остро стал вопрос платёжной карты для поездки за границу и оплаты там всех услуг (прокат авто, оплата в магазинах)
Выслушаю любые советы по Банку в которой лучше открыть такую карту желательно с минимальной платой а лучше бесплатно (например при наличии депо в Евро)
Альфу не предлагать.
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skorpi
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:46
skorpi написав:
Очень остро стал вопрос платёжной карты для поездки за границу и оплаты там всех услуг (прокат авто, оплата в магазинах)
Выслушаю любые советы по Банку в которой лучше открыть такую карту желательно с минимальной платой а лучше бесплатно (например при наличии депо в Евро)
Альфу не предлагать.
Ощад, приват, пумб - карты под депо бесплатные
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:17
с ГОСАМИ стрёмно иметь дело. ОЩАД это вообще вынос мозга, любой вопрос и сразу ступор престарелого сотрудника.
ПРИВАТ думаю... но тоже ГОС и тоже стрём.
ПУМБ промониторю, спасибо.
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skorpi
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Додано: Чет 15 лют, 2018 16:40
skorpi написав:
с ГОСАМИ стрёмно иметь дело. ОЩАД это вообще вынос мозга, любой вопрос и сразу ступор престарелого сотрудника.
ПРИВАТ думаю... но тоже ГОС и тоже стрём.
ПУМБ промониторю, спасибо.
просто евро стремно нести в банки типа марфина, полсе того как его киприоты продали -
хотя там и процент нормальный и карта бесплатна
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 13:45
Я готов положить минимальный депо в ЕВро но иметь карту без проблем с оплатами, так что бы ТАМ в любой момент не остаться без рабочей карты.
Тем более как я понимаю тот же Марфин под ФОНДОМ. Но это ведь не спасёт от нерабочей карты в случае чего...
Поэтому ищецца хороший банк с бесплатной ЕВРО картой...
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skorpi
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Додано: Пон 26 бер, 2018 12:19
skorpi Добрий день, знайшли щось достойне по темі?
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