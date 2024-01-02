Finance.ua: Карта рассрочки Мед от Unex Bank

Finance разбирался, что это и как работает Unex Bank выпустил уникальную специализированную карту, которая позволяет покупать в рассрочку любые товары и услуги в партнерской сети. Проект получил особое название – Мед. Мы разбирались, в чем уникальность этой карты, и даже воспользовались рассрочкой, которую она предоставляет. Делимся впечатлениями.
ОТП Банк додав мережу магазинів «Фокстрот» до списку партнерів, де клієнти – фізичні особи можуть оформити розстрочку «Скибочка».
Сума, на яку можна придбати товар у розстрочку, становить від 300 грн до 100 тис. грн. Клієнт може обрати термін, протягом якого сплачуватиме кошти – 3, 6 або 9 місяців. Ставка становить 0,0001% річних, щомісячна комісія 0,5%, реальна річна процентна ставка – від 15,4% до 19,7%. Наразі розстрочка «Скибочка» доступна тільки в офлайн-магазинах мережі.
Нагадаємо, для того, щоб оформити послугу, потрібно перевірити власний ліміт на розстрочки в мобільному додатку ОТП Банку, після чого повідомити продавцю про бажання здійснити покупку в розстрочку, і підтвердити дію в додатку.
Усі деталі про «Скибочку», а також повний перелік партнерів, де можна придбати товари у розстрочку, читайте за посиланням.
Картці Мед і року ще не має, магазини, де можна розрахуватися карткою постійно збільшуються. Досить цікаво користуватися, адже без переплат із розстрочкою платежу можна купити абсолютно все: від палива для заправки авто і кави до техніки в магазинах електроніки. Платежі по стоматологічним послугам без переплат розбити на декілька місяців досить зручно