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Finance.ua: Карта
рассрочки Мед от Unex Bank

Finance.ua: Карта рассрочки Мед от Unex Bank
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2023 15:12

Finance.ua: Карта рассрочки Мед от Unex Bank

Пропонуємо до обговорення:
Finance разбирался, что это и как работает
Unex Bank выпустил уникальную специализированную карту, которая позволяет покупать в рассрочку любые товары и услуги в партнерской сети. Проект получил особое название – Мед. Мы разбирались, в чем уникальность этой карты, и даже воспользовались рассрочкой, которую она предоставляет. Делимся впечатлениями.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 жов, 2023 15:12

пока что в магазинах одно шобло, та же Скибочка или ВсеМожу на 9 мес гораздо выгоднее
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 14:59

  cohan написав:пока что в магазинах одно шобло, та же Скибочка или ВсеМожу на 9 мес гораздо выгоднее

А чем выгоднее, просто интересно?
"Скибочка" - это Ощад, что ли?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 жов, 2023 00:12

Re: Finance.ua: Карта рассрочки Мед от Unex Bank

"Скибочка" это ОТП. https://www.otpbank.com.ua/about/news/416633/
ОТП Банк додав мережу магазинів «Фокстрот» до списку партнерів, де клієнти – фізичні особи можуть оформити розстрочку «Скибочка».

Сума, на яку можна придбати товар у розстрочку, становить від 300 грн до 100 тис. грн. Клієнт може обрати термін, протягом якого сплачуватиме кошти – 3, 6 або 9 місяців. Ставка становить 0,0001% річних, щомісячна комісія 0,5%, реальна річна процентна ставка – від 15,4% до 19,7%. Наразі розстрочка «Скибочка» доступна тільки в офлайн-магазинах мережі.

Нагадаємо, для того, щоб оформити послугу, потрібно перевірити власний ліміт на розстрочки в мобільному додатку ОТП Банку, після чого повідомити продавцю про бажання здійснити покупку в розстрочку, і підтвердити дію в додатку.

Усі деталі про «Скибочку», а також повний перелік партнерів, де можна придбати товари у розстрочку, читайте за посиланням.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 12:12

Картці Мед і року ще не має, магазини, де можна розрахуватися карткою постійно збільшуються. Досить цікаво користуватися, адже без переплат із розстрочкою платежу можна купити абсолютно все: від палива для заправки авто і кави до техніки в магазинах електроніки. Платежі по стоматологічним послугам без переплат розбити на декілька місяців досить зручно
k4130481kjn
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