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У iOS знайшли екзотичний баг:
символ з дравідійської...

У iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:14

У iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської...

Пропонуємо до обговорення:
Символ з індійської мови "ламає" додатки і відправляє iPhone в ребут.

Дивися повний текст У iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської мови блокує роботу iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 03:14

Когда все успокоится, и яблочники решат, что все ок, надо будет попробовать с большим юсом. А когда успокоится и с ним, еще что-то поискать
max_us_ua
 
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