Символ з індійської мови "ламає" додатки і відправляє iPhone в ребут.
Дивися повний текст У iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської мови блокує роботу iPhone.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лют, 2018 03:14
У iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У iOS знайшли екзотичний баг: символ з дравідійської мови блокує роботу iPhone.
Додано: Суб 17 лют, 2018 03:14
Когда все успокоится, и яблочники решат, что все ок, надо будет попробовать с большим юсом. А когда успокоится и с ним, еще что-то поискать
реклама
|