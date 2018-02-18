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если вас хотят уволить Спросите юриста: что делать, если вас хотят уволить + Додати

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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:19 Спросите юриста: что делать, если вас хотят уволить «Работодатель не объясняет причины и просит сотрудника уволиться – настаивает на увольнении по соглашению сторон. Но о каком соглашении речь, если сам сотрудник на это не согласен?», – ответ в нашем втором выпуске.

– Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор, то есть уволить сотрудника, по своей инициативе только в случаях, описанных ст. ст. 40, 41 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ Украины):



1) изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации, сокращение численности или штата работников;



2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, что препятствует продолжению работы. Также – в случае отказа в допуске к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если исполнение обязанностей требует доступа к ней;



3) сотрудник систематически без уважительных причин не выполняет обязанности, если к нему уже применяли меры дисциплинарного или общественного взыскания.



4) прогул (в том числе отсутствие более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин.



5) неявка на работу более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За сотрудниками, которые не могут работать из-за трудовых травм или профессиональных заболеваний, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.



6) восстановление на работе сотрудника, который до этого выполнял эту работу;



7) появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;



кража имущества собственника;



9) призыв или мобилизация владельца – физического лица во время особого периода.



10) сотрудник не прошел испытательный срок.



Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 ст. 40 КЗоТ Украины, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.



Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности (см. пункт 5), а также в отпуске, кроме полной ликвидации предприятия.



С отдельным категориям работников, например, руководителем, главным бухгалтером, лицом, выполняющим воспитательные функции, трудовой договор может быть расторгнут также по дополнительным причинам (ст. 41 КЗоТ Украины).



Когда увольнение – незаконно?



Указанный в законодательстве перечень – исчерпывающий. Если вас хотят уволить по другим причинам – это незаконно.



Также трудовой договор может быть прекращен по основаниям, которые описаны в ст. 36 КЗоТ Украины, в том числе по соглашению сторон. Очевидно, что если работодатель настаивает на увольнении по соглашению сторон, законных оснований для увольнения по его инициативе нет.



Почему работодатель может настаивать на таком решении? Во-первых, чтобы уволить законно по инициативе работодателя, нужно подготовить большое количество документов, и такое решение должно быть мотивировано и обосновано. Во-вторых, некоторых сотрудников, например, беременных, женщин с детьми в возрасте до 3-х или 6-ти лет, матерей-одиночек с ребенком до 14-ти лет и ребенком-инвалидом нельзя уволить по инициативе работодателя.



Как защитить себя в суде?



Сотрудник может обратиться в профсоюзную организацию (если она есть в компании), территориальный орган Госслужбы Украины по вопросам труда или местный общий суд по месту нахождения компании или месту регистрации (проживания). Стоит отметить, что со значительным увеличением штрафов за нарушение трудового законодательства возможность работника обратиться в Госслужбу Украины по вопросам труда – это значительный рычаг влияния.



Если вас незаконно уволили, в суде вы можете требовать, чтобы вас восстановили, изменили формулировку причин увольнения, выплатили средний заработок за время вынужденного прогула, разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или возместили моральный ущерб.



В суд нужно обращаться в течение месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки в соответствии (ч. 1 ст. 233 КЗоТ). В противном случае нужно будет обосновать причины пропуска этого срока, например, длительная болезнь, но должны быть доказательства, в данном случае – лист нетрудоспособности.

Важный момент: если сотрудник написал заявление об увольнении по соглашению сторон, подписал допсоглашение к трудовому договору о расторжении, где основанием указано соглашение сторон, подписал приказ об увольнении по соглашению сторон и не указал, что он не согласен с основаниями для увольнения – доказать незаконность увольнения практически невозможно.



Специальной процедуры для увольнения по согласованию сторон нет, поэтому этот тот случай, когда важно не подписывать какие-либо документы. Необходимо будет, чтобы были свидетели, которые подтвердят, что согласия не было и на сотрудника давили, но такие показания получить крайне проблематично.



К сожалению, других действенных инструментов для защиты своих прав, когда работодатель стремится уволить сотрудника, – нет.



Что можно сделать, пока вы еще работаете?



Можно попробовать принять меры досудебного урегулирования, пока вы еще работаете в компании. Например, обратиться к непосредственному руководству предприятия, в штаб-квартиру компании, профсоюз. Письменно фиксировать несогласие с действиями работодателя: писать докладные записки на имя непосредственного руководства предприятия, письма в штаб-квартиру, составлять акты, вести запись разговора на диктофон и быть осторожным, ставя подпись на документах.



В первую очередь не надо подписывать документы, содержание которых непонятно или не совсем понятно. Как было указано выше, это документы при увольнении по соглашению сторон. Все это будет доказательной базой во время судебного процесса.



Как свидетельствует судебная практика, 70% трудовых споров решаются в пользу сотрудников. Например, на одном предприятии прошло сокращение штата, и сократили одного работника, мотивируя реорганизацией и необходимостью экономии денежных средств. При этом количество сотрудников не изменилось. Суд восстановил специалиста на работе, так как не было доказано, каким образом сокращение одной должности поможет сэкономить денежные средства.



Ирина Шляховская,

старший юрист, адвокат, юридическая компания «Правовой Альянс»

https://thepoint.rabota.ua 1) изменения в организации производства и труда, в том числе ликвидация, реорганизация, банкротство или перепрофилирование предприятия, учреждения, организации, сокращение численности или штата работников;2) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, что препятствует продолжению работы. Также – в случае отказа в допуске к государственной тайне или отмене допуска к государственной тайне, если исполнение обязанностей требует доступа к ней;3) сотрудник систематически без уважительных причин не выполняет обязанности, если к нему уже применяли меры дисциплинарного или общественного взыскания.4) прогул (в том числе отсутствие более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин.5) неявка на работу более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За сотрудниками, которые не могут работать из-за трудовых травм или профессиональных заболеваний, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.6) восстановление на работе сотрудника, который до этого выполнял эту работу;7) появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;кража имущества собственника;9) призыв или мобилизация владельца – физического лица во время особого периода.10) сотрудник не прошел испытательный срок.Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 ст. 40 КЗоТ Украины, допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности (см. пункт 5), а также в отпуске, кроме полной ликвидации предприятия.С отдельным категориям работников, например, руководителем, главным бухгалтером, лицом, выполняющим воспитательные функции, трудовой договор может быть расторгнут также по дополнительным причинам (ст. 41 КЗоТ Украины).Указанный в законодательстве перечень – исчерпывающий. Если вас хотят уволить по другим причинам – это незаконно.Также трудовой договор может быть прекращен по основаниям, которые описаны в ст. 36 КЗоТ Украины, в том числе по соглашению сторон. Очевидно, что если работодатель настаивает на увольнении по соглашению сторон, законных оснований для увольнения по его инициативе нет.Почему работодатель может настаивать на таком решении? Во-первых, чтобы уволить законно по инициативе работодателя, нужно подготовить большое количество документов, и такое решение должно быть мотивировано и обосновано. Во-вторых, некоторых сотрудников, например, беременных, женщин с детьми в возрасте до 3-х или 6-ти лет, матерей-одиночек с ребенком до 14-ти лет и ребенком-инвалидом нельзя уволить по инициативе работодателя.Сотрудник может обратиться в профсоюзную организацию (если она есть в компании), территориальный орган Госслужбы Украины по вопросам труда или местный общий суд по месту нахождения компании или месту регистрации (проживания). Стоит отметить, что со значительным увеличением штрафов за нарушение трудового законодательства возможность работника обратиться в Госслужбу Украины по вопросам труда – это значительный рычаг влияния.Если вас незаконно уволили, в суде вы можете требовать, чтобы вас восстановили, изменили формулировку причин увольнения, выплатили средний заработок за время вынужденного прогула, разницу в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или возместили моральный ущерб.В суд нужно обращаться в течение месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки в соответствии (ч. 1 ст. 233 КЗоТ). В противном случае нужно будет обосновать причины пропуска этого срока, например, длительная болезнь, но должны быть доказательства, в данном случае – лист нетрудоспособности.Важный момент: если сотрудник написал заявление об увольнении по соглашению сторон, подписал допсоглашение к трудовому договору о расторжении, где основанием указано соглашение сторон, подписал приказ об увольнении по соглашению сторон и не указал, что он не согласен с основаниями для увольнения – доказать незаконность увольнения практически невозможно.Специальной процедуры для увольнения по согласованию сторон нет, поэтому этот тот случай, когда важно не подписывать какие-либо документы. Необходимо будет, чтобы были свидетели, которые подтвердят, что согласия не было и на сотрудника давили, но такие показания получить крайне проблематично.К сожалению, других действенных инструментов для защиты своих прав, когда работодатель стремится уволить сотрудника, – нет.Можно попробовать принять меры досудебного урегулирования, пока вы еще работаете в компании. Например, обратиться к непосредственному руководству предприятия, в штаб-квартиру компании, профсоюз. Письменно фиксировать несогласие с действиями работодателя: писать докладные записки на имя непосредственного руководства предприятия, письма в штаб-квартиру, составлять акты, вести запись разговора на диктофон и быть осторожным, ставя подпись на документах.В первую очередь не надо подписывать документы, содержание которых непонятно или не совсем понятно. Как было указано выше, это документы при увольнении по соглашению сторон. Все это будет доказательной базой во время судебного процесса.Как свидетельствует судебная практика, 70% трудовых споров решаются в пользу сотрудников. Например, на одном предприятии прошло сокращение штата, и сократили одного работника, мотивируя реорганизацией и необходимостью экономии денежных средств. При этом количество сотрудников не изменилось. Суд восстановил специалиста на работе, так как не было доказано, каким образом сокращение одной должности поможет сэкономить денежные средства.Ирина Шляховская,старший юрист, адвокат, юридическая компания «Правовой Альянс» Пчёлка Повідомлень: 5170 З нами з: 06.11.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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Пчёлка » Пон 19 лют, 2018 15:14 0 25

Пчёлка Пон 19 лют, 2018 15:14 реклама