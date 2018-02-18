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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:14 Спросите юриста: как правильно оформить трудовые отношения,







«Все больше людей работает из дома, и я тоже подумываю о том, чтобы перейти на такой формат (профессия позволяет). Но можно ли быть оформленным официально как сотрудник, и при этом работать не в офисе?»,



Сергей Сильченко, партнер юридической компании ILF:

– Да, можно. С точки зрения трудового законодательства нет разницы – сотрудник работает удаленно или в офисе/производственном помещении. Многие путают удаленную работу с фрилансом, но тут все-таки речь идет именно о трудовых отношениях с сотрудником: с ним заключается трудовой договор, издается приказ о приеме на работу, ведется трудовая книжка. Фрилансер же – работник, который не зачисляется в штат, а выполняет для заказчика определенные виды работ, согласно договоренностям.



При заключении трудового договора обязательно согласовывается рабочее место сотрудника – его дом, квартира или другое место за пределами офиса компании.



Удаленный работник также получает зарплату, с которой удерживаются и уплачиваются налоги, единый социальный взнос, исчисляется трудовой (страховой) стаж. При заключении трудового договора обязательно согласовывается рабочее место сотрудника – его дом, квартира или другое место за пределами офиса компании. Учитывая расстояние и сложность контроля, советую заключать трудовой договор именно в письменной форме, а не в устной, где обязательно зафиксировать все условия сотрудничества.



В трудовом договоре обязательно должны быть указаны: название и местонахождение сторон, должность сотрудника (профессия, специальность, квалификация) согласно Национального классификатора профессий, размер заработной платы или правила ее начисления (оклад, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты), а также время начала работы. Конкретные должностные обязанности могут быть зафиксированы в самом договоре или в должностной инструкции.



В договоре должен быть пункт о том, что рабочее место работника находится у него дома или в другом месте вне офиса. Чтобы уменьшить риск возникновения спорных ситуаций еще можно зафиксировать в договоре: порядок организации работы, предоставления заданий, обеспечения сырьем, материалами, передачи выполненной работы, произведенной продукции.



В проекте кодекса есть статья, которая регулирует условия работы дома. В ней сказано, что работодатель и сотрудник могут договориться о выполнении работы дома, если у человека есть необходимые условия, которые отвечают требованиям (охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим).



К сожалению, актуальное трудовое законодательство прямо не регулирует удаленную или дистанционную работу. Только в ст. 179 КЗоТ есть норма, которая дает право тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (6-ти – по медицинским показаниям), работать на условиях неполного рабочего дня или дома.



Для этих целей можно воспользоваться нормами, регулирующими удаленную работу: Положением Госкомтруда СССР от 29.09.1981 г. № 275/17-99 «Об условиях труда надомников», Конвенцией Международной организации труда 1996 года № 177 о надомном труде, Рекомендацией МОТ 1996 года № 184 относительно надомного труда.



Новый Трудовой кодекс (на данный момент не принят – прим. ред.) не внесет принципиально нового в вопросы дистанционной работы. В проекте кодекса есть статья 42, которая регулирует условия работы дома. В ней сказано, что работодатель и сотрудник могут договориться о выполнении работы дома, если у человека есть необходимые условия, которые отвечают требованиям (охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим). И в трудовом договоре можно предусмотреть компенсацию за то, что сотрудник использует собственное оборудование и инструменты, а также возмещение других расходов, связанных с выполнением работы дома (на электроэнергию, водоснабжение и т. п.).



Закон не запрещает для организации удаленной или дистанционной работы заключать гражданско-правовые договоры (например, договор подряда или договор на оказание услуг), где зафиксируются объемы выполненных работ, размер вознаграждения, сроки его выплаты и любые условия сотрудничества сторон.



Также закон не запрещает для организации удаленной или дистанционной работы заключать гражданско-правовые договоры (например, договор подряда или договор на оказание услуг), где зафиксируются объемы выполненных работ, размер вознаграждения, сроки его выплаты и любые условия сотрудничества сторон. Конечно, такие формы договоров больше подходят для фрилансеров, связанных исключительно сроками и качеством выполнения задания.

Важно учитывать плюсы и минусы разных форм договоров. Например, при заключении гражданско-правового договора у человека нет статуса работника, поэтому он не имеет права на отпуск, а заказчик не оплачивает время его болезни на основании больничного.



Соглашаясь на удаленное сотрудничество, стороны должны учитывать определенные риски. Например, сотруднику важно обеспечить не только получение заработной платы, но и компенсации возможных расходов, связанных с его работой, например, телефонной связи, расходов на транспорт и т.д.



Сейчас в Украине главная проблема дистанционного сотрудничества – это отсутствие письменных договоренностей. В этом случае обе стороны не защищены законом.



А работодателю важно, чтобы сотрудник соблюдал дисциплину и не срывал дедлайны: для этого в трудовом договоре можно закрепить сроки выполнения работы, ведь удаленный работник только частично подчиняется внутреннему трудовому распорядку компании. Еще работодатель может завести журнал производственных заданий: в нем фиксируют объем задания, срок его выполнения, перечень выданных работодателем материалов, других ресурсов. Тогда при невыполнении заданий в срок можно объявить работнику выговор, уволить за систематическое невыполнение трудовых обязанностей и т.д. Конечно, работодатель может также поощрять работника за досрочное и качественное выполнение работы.



Сейчас в Украине главная проблема дистанционного сотрудничества – это отсутствие письменных договоренностей. В этом случае обе стороны не защищены законом. Поэтому при разглашении сотрудником коммерческой тайны или при невыплате обещанного вознаграждения – пострадавшая сторона не сможет защитить свои права.



Поэтому основная рекомендация – заключайте письменный договор. И не важно, трудовой или гражданско-правовой. Биржи фриланса предлагают формы типовых договоров о сотрудничестве, понимая их важность. Чем более подробно стороны смогут договориться – тем выше гарантии успешного сотрудничества.



https://thepoint.rabota.ua «Все больше людей работает из дома, и я тоже подумываю о том, чтобы перейти на такой формат (профессия позволяет). Но можно ли быть оформленным официально как сотрудник, и при этом работать не в офисе?»,Сергей Сильченко, партнер юридической компании ILF:– Да, можно. С точки зрения трудового законодательства нет разницы – сотрудник работает удаленно или в офисе/производственном помещении. Многие путают удаленную работу с фрилансом, но тут все-таки речь идет именно о трудовых отношениях с сотрудником: с ним заключается трудовой договор, издается приказ о приеме на работу, ведется трудовая книжка. Фрилансер же – работник, который не зачисляется в штат, а выполняет для заказчика определенные виды работ, согласно договоренностям.При заключении трудового договора обязательно согласовывается рабочее место сотрудника – его дом, квартира или другое место за пределами офиса компании.Удаленный работник также получает зарплату, с которой удерживаются и уплачиваются налоги, единый социальный взнос, исчисляется трудовой (страховой) стаж. При заключении трудового договора обязательно согласовывается рабочее место сотрудника – его дом, квартира или другое место за пределами офиса компании. Учитывая расстояние и сложность контроля, советую заключать трудовой договор именно в письменной форме, а не в устной, где обязательно зафиксировать все условия сотрудничества.В трудовом договоре обязательно должны быть указаны: название и местонахождение сторон, должность сотрудника (профессия, специальность, квалификация) согласно Национального классификатора профессий, размер заработной платы или правила ее начисления (оклад, надбавки, доплаты, поощрительные выплаты), а также время начала работы. Конкретные должностные обязанности могут быть зафиксированы в самом договоре или в должностной инструкции.В договоре должен быть пункт о том, что рабочее место работника находится у него дома или в другом месте вне офиса. Чтобы уменьшить риск возникновения спорных ситуаций еще можно зафиксировать в договоре: порядок организации работы, предоставления заданий, обеспечения сырьем, материалами, передачи выполненной работы, произведенной продукции.В проекте кодекса есть статья, которая регулирует условия работы дома. В ней сказано, что работодатель и сотрудник могут договориться о выполнении работы дома, если у человека есть необходимые условия, которые отвечают требованиям (охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим).К сожалению, актуальное трудовое законодательство прямо не регулирует удаленную или дистанционную работу. Только в ст. 179 КЗоТ есть норма, которая дает право тем, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (6-ти – по медицинским показаниям), работать на условиях неполного рабочего дня или дома.Для этих целей можно воспользоваться нормами, регулирующими удаленную работу: Положением Госкомтруда СССР от 29.09.1981 г. № 275/17-99 «Об условиях труда надомников», Конвенцией Международной организации труда 1996 года № 177 о надомном труде, Рекомендацией МОТ 1996 года № 184 относительно надомного труда.Новый Трудовой кодекс (на данный момент не принят – прим. ред.) не внесет принципиально нового в вопросы дистанционной работы. В проекте кодекса есть статья 42, которая регулирует условия работы дома. В ней сказано, что работодатель и сотрудник могут договориться о выполнении работы дома, если у человека есть необходимые условия, которые отвечают требованиям (охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим). И в трудовом договоре можно предусмотреть компенсацию за то, что сотрудник использует собственное оборудование и инструменты, а также возмещение других расходов, связанных с выполнением работы дома (на электроэнергию, водоснабжение и т. п.).Закон не запрещает для организации удаленной или дистанционной работы заключать гражданско-правовые договоры (например, договор подряда или договор на оказание услуг), где зафиксируются объемы выполненных работ, размер вознаграждения, сроки его выплаты и любые условия сотрудничества сторон.Также закон не запрещает для организации удаленной или дистанционной работы заключать гражданско-правовые договоры (например, договор подряда или договор на оказание услуг), где зафиксируются объемы выполненных работ, размер вознаграждения, сроки его выплаты и любые условия сотрудничества сторон. Конечно, такие формы договоров больше подходят для фрилансеров, связанных исключительно сроками и качеством выполнения задания.Важно учитывать плюсы и минусы разных форм договоров. Например, при заключении гражданско-правового договора у человека нет статуса работника, поэтому он не имеет права на отпуск, а заказчик не оплачивает время его болезни на основании больничного.Соглашаясь на удаленное сотрудничество, стороны должны учитывать определенные риски. Например, сотруднику важно обеспечить не только получение заработной платы, но и компенсации возможных расходов, связанных с его работой, например, телефонной связи, расходов на транспорт и т.д.Сейчас в Украине главная проблема дистанционного сотрудничества – это отсутствие письменных договоренностей. В этом случае обе стороны не защищены законом.А работодателю важно, чтобы сотрудник соблюдал дисциплину и не срывал дедлайны: для этого в трудовом договоре можно закрепить сроки выполнения работы, ведь удаленный работник только частично подчиняется внутреннему трудовому распорядку компании. Еще работодатель может завести журнал производственных заданий: в нем фиксируют объем задания, срок его выполнения, перечень выданных работодателем материалов, других ресурсов. Тогда при невыполнении заданий в срок можно объявить работнику выговор, уволить за систематическое невыполнение трудовых обязанностей и т.д. Конечно, работодатель может также поощрять работника за досрочное и качественное выполнение работы.Сейчас в Украине главная проблема дистанционного сотрудничества – это отсутствие письменных договоренностей. В этом случае обе стороны не защищены законом. Поэтому при разглашении сотрудником коммерческой тайны или при невыплате обещанного вознаграждения – пострадавшая сторона не сможет защитить свои права.Поэтому основная рекомендация – заключайте письменный договор. И не важно, трудовой или гражданско-правовой. Биржи фриланса предлагают формы типовых договоров о сотрудничестве, понимая их важность. Чем более подробно стороны смогут договориться – тем выше гарантии успешного сотрудничества. Пчёлка Повідомлень: 5170 З нами з: 06.11.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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