Міністерство інфраструктури України анонсувало Hyperloop.
Дивися повний текст Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні.
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Додано: Сер 21 лют, 2018 17:19
Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні.
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:19
Я читать уже не успеваю, что строит в твиттере Омелян )))) Вот это размах!!! Куда там Маску до наших строителей .....
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:39
Re: в Україні
заЛуп на Троещину? под Днепром
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:44
а ведь кто-то сегодня ванговал такое обещание ))))
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Додано: Сер 21 лют, 2018 17:54
Re: В Україні рвуться виробники
Додано: Сер 21 лют, 2018 17:55
Ну а что мост достроили уже с Петровки и Шулявский сделали можно теперь и Hyperloop
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