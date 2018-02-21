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Мінінфраструктури анонсувало
Hyperloop в Україні

Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:19

Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури України анонсувало Hyperloop.

Дивися повний текст Мінінфраструктури анонсувало Hyperloop в Україні.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:19

Я читать уже не успеваю, что строит в твиттере Омелян )))) Вот это размах!!! Куда там Маску до наших строителей .....
anry2883
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:22

Господи, помилуй...
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:28

Дваждыдвашник Давно так не ржал)))
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:35

Прости его, Господи!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:35

Походу он там с кокаина на синтетику уже подсел
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:39

Re: в Україні

заЛуп на Троещину? под Днепром
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:44

а ведь кто-то сегодня ванговал такое обещание ))))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:54

Re: В Україні рвуться виробники

  RomanTik написав:кто-то сегодня ванговал такое обещание )

  antikkristall написав:думаю что ближе к выборам Омельян пообещает електорату гиперлуп от Киева до Бердичева :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 17:55

Ну а что мост достроили уже с Петровки и Шулявский сделали можно теперь и Hyperloop
vasia_fin
 
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