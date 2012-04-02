RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Черноморнефтегазе оценили
масштабы незаконной...

В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:11

В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

Пропонуємо до обговорення:
РФ незаконно пробурила на захваченном Одесском газовом месторождении 11 скважин.

Дивися повний текст В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторождении.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80288
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:11

Оценили ? Возьмите конфетку :)
Igorten
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 09:34

Re: В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма. Нет из за чего истерить, низко... Люди должны жить в человеческих условиях при любой власти. Хватит уже пакостить, лучше бы чем то полезным (кроме себя лично) занялись.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 25.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:08

"Москва не информировала Киев" Так Россия должна еще и информировать Украину? ))))) Мне смешно, агрессор предоставляет отчет )))
link654
 
Повідомлень: 321
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:15

Светлана Нежнова председатель из акционерного общества" Рога и копыта", просто самозванка.
ЗИМИН БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ Генеральный директор
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз». Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" перерегистрировано из Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз" 29 ноября 2014 г с целью приведения его деятельности в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании приказа Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 25.11.2014г. №92.
Крымское республиканское предприятие «Черноморнефтегаз» создано в соответствии с постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014г. №1758-6/14 «О вопросах энергетической безопасности Крыма» и распоряжением Совета министров Республики Крым от 17 марта 2014г. №165-р «О создании Крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз». Органом управления является Министерство топлива и энергетики Республики Крым.
ceba
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 12.03.16
Подякував: 69 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:25

ceba
Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа, рассказали РБК источники в федеральных и крымских органах власти. Такое решение, как утверждают три федеральных чиновника, связано с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России в сентябре 2016 года.

Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе Украины»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/15/02/2018 ... 06e604a6d0


Бояться, значить, поважають. :D
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5104
З нами з: 01.08.15
Подякував: 690 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 10:39

Жалко.
Во всех смыслах.
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 11:06

Re: В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной...

варюсь с комментов. у вашей страны оккупировали территорию, украли имущество, крадут природные ресурсы, а вы еще и радуетесь. почему на украинском форуме ведется антиукраинская пропаганда?
  mister-svet написав:Этот газ естественно используется на естественные нужды украинского населения временно оккупированного Крыма.

вот прям 3,5 млрд кубов на 2 лимона населения? и это в мягком климате. для кого вы такую чушь написали?
  Igorten написав:Оценили ? Возьмите конфетку :)

эту конфетку у вас украли, если вы не тролль запоребриковский конечно.
  ceba написав:с целью приведения его деятельности в соответствие с законодательством Российской Федерации на основании приказа Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 25.11.2014г. №92.

крым чей?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 281
З нами з: 10.05.17
Подякував: 78 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster, sal, Волгарь і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Кабмине оценили модернизацию ЖКХ в 700 млрд грн
R2 » Сер 16 тра, 2012 17:26
4 3236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2012 22:50
u_w_danko
Эксперты оценили возможный доход от Евро-2012 на уровне 0... 1, 2
R2 » Сер 04 кві, 2012 15:29
10 4440
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2012 13:30
alex10
Состояние Ахметова оценили в 18,7 млрд долл
R2 » Пон 02 кві, 2012 18:05
1 2848
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 кві, 2012 18:06
kievlyanka
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.