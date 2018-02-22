Гиперкуб (Hypercube) разводит фрилансеров.

Если кратко - заказывают анимацию, а дальше не выплачивают гонорар (и могут пользоваться наработками от фрилансер. БЕРИТЕ С НИХ ЗАДАТОК!)
Кидаю весточку со всеми материалами к теме (и доказательствами, самой перепиской, чтобы понимать, что это не голословно!)
История называется "Бери задаток как всегда брал или отказывайся от заказа")
Перед НГ набрал меня Владимир Зиньчук, сказал, что нужно сделать 3д анимацию куба для их фирменного промо-ролика (ну и перспективы сотрудничества и ла-ла, как всегда).
И главынй вопрос - на когда?))
Да. На вчера, ну хотяб до НГ чтоб успеть.
Мы договорились, что я нанимаю еще одного сотрудника (фрилансера), т.к. проект большой, а времени мало и мы с ним вместе делаем, по частям один проект.
(полная переписка есть в видео, по ссылке в конце сообщения)
...если совсем кратко, то в итоге оказалось, что он не согласовал свой сценарий со сценарием от вышестоящего менеджера и когда проект был готов на 90%, а я фрилансеру уже отправил СВОИ 150$ задатка, "красавцы" из Гиперкуба написали, что это все не то, платить они не будут и сотрудничать тоже. Это при полном соответствии анимации сценарию!!!
Вышестоящий менеджер, Ирина, сказал, что ее это не касается. Разбирайтесь с Владимиром, я тут не при чем.
Судя по всему - денег я уже своих не верну, но хоть рассказать свою историю могу тут и кто-то будет с ними уже по другому работать.
Какая мораль - если заказчик не хочет давать задаток, нужно слать его далеко и не жалеть потраченного времени.
Мне Володя сказал уже перед дедлайном для фрилансера (завтра платить, а он сегодня пишет) - какие деньги? проект сдаем и только после получаем деньги!
Выбор был между "отправить фрилансеру свои или НЕ отправить деньги и тем самым поступить так, как со мной поступили, оказаться таким же *&^%$£#!"
История не новая, понимаю, что сам пропустил момент, где нужно было понять, с кем работаю и уйти.
Но тема актуальная. Для меня удивительно было то, что компания претендующая на мировое имя и статус, может так себя вести.
Может и мой случай тоже пригодится кому-то на заметку.
- это ролик, в котором приложена вся переписка и рабочие моменты.
(анимация самого куба, то, что и есть заказ, идет под текстом переписки).