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фінансові ринки та послуги / Фінансові афери та кримінал / Гиперкуб (Hypercube)

разводит фрилансеров. Гиперкуб (Hypercube) разводит фрилансеров. + Додати

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на тему Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.

Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:13 Гиперкуб (Hypercube) разводит фрилансеров. Если кратко - заказывают анимацию, а дальше не выплачивают гонорар (и могут пользоваться наработками от фрилансер. БЕРИТЕ С НИХ ЗАДАТОК!)



Кидаю весточку со всеми материалами к теме (и доказательствами, самой перепиской, чтобы понимать, что это не голословно!)



История называется "Бери задаток как всегда брал или отказывайся от заказа")



Перед НГ набрал меня Владимир Зиньчук, сказал, что нужно сделать 3д анимацию куба для их фирменного промо-ролика (ну и перспективы сотрудничества и ла-ла, как всегда).



И главынй вопрос - на когда?))

Да. На вчера, ну хотяб до НГ чтоб успеть.



Мы договорились, что я нанимаю еще одного сотрудника (фрилансера), т.к. проект большой, а времени мало и мы с ним вместе делаем, по частям один проект.

(полная переписка есть в видео, по ссылке в конце сообщения)



...если совсем кратко, то в итоге оказалось, что он не согласовал свой сценарий со сценарием от вышестоящего менеджера и когда проект был готов на 90%, а я фрилансеру уже отправил СВОИ 150$ задатка, "красавцы" из Гиперкуба написали, что это все не то, платить они не будут и сотрудничать тоже. Это при полном соответствии анимации сценарию!!!



Вышестоящий менеджер, Ирина, сказал, что ее это не касается. Разбирайтесь с Владимиром, я тут не при чем.



Судя по всему - денег я уже своих не верну, но хоть рассказать свою историю могу тут и кто-то будет с ними уже по другому работать.



Какая мораль - если заказчик не хочет давать задаток, нужно слать его далеко и не жалеть потраченного времени.

Мне Володя сказал уже перед дедлайном для фрилансера (завтра платить, а он сегодня пишет) - какие деньги? проект сдаем и только после получаем деньги!



Выбор был между "отправить фрилансеру свои или НЕ отправить деньги и тем самым поступить так, как со мной поступили, оказаться таким же *&^%$£#!"



История не новая, понимаю, что сам пропустил момент, где нужно было понять, с кем работаю и уйти.

Но тема актуальная. Для меня удивительно было то, что компания претендующая на мировое имя и статус, может так себя вести.





Может и мой случай тоже пригодится кому-то на заметку.



- это ролик, в котором приложена вся переписка и рабочие моменты.

(анимация самого куба, то, что и есть заказ, идет под текстом переписки). wushu_in_avg

Повідомлень: 1 З нами з: 23.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:36 Думаю с гиперлупом будет та же история Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 4995 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3325 раз. Подякували: 931 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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