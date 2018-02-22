RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
Гиперкуб (Hypercube)
разводит фрилансеров.

Гиперкуб (Hypercube) разводит фрилансеров.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:13

Гиперкуб (Hypercube) разводит фрилансеров.

Если кратко - заказывают анимацию, а дальше не выплачивают гонорар (и могут пользоваться наработками от фрилансер. БЕРИТЕ С НИХ ЗАДАТОК!)

Кидаю весточку со всеми материалами к теме (и доказательствами, самой перепиской, чтобы понимать, что это не голословно!)

История называется "Бери задаток как всегда брал или отказывайся от заказа")

Перед НГ набрал меня Владимир Зиньчук, сказал, что нужно сделать 3д анимацию куба для их фирменного промо-ролика (ну и перспективы сотрудничества и ла-ла, как всегда).

И главынй вопрос - на когда?))
Да. На вчера, ну хотяб до НГ чтоб успеть.

Мы договорились, что я нанимаю еще одного сотрудника (фрилансера), т.к. проект большой, а времени мало и мы с ним вместе делаем, по частям один проект.
(полная переписка есть в видео, по ссылке в конце сообщения)

...если совсем кратко, то в итоге оказалось, что он не согласовал свой сценарий со сценарием от вышестоящего менеджера и когда проект был готов на 90%, а я фрилансеру уже отправил СВОИ 150$ задатка, "красавцы" из Гиперкуба написали, что это все не то, платить они не будут и сотрудничать тоже. Это при полном соответствии анимации сценарию!!!

Вышестоящий менеджер, Ирина, сказал, что ее это не касается. Разбирайтесь с Владимиром, я тут не при чем.

Судя по всему - денег я уже своих не верну, но хоть рассказать свою историю могу тут и кто-то будет с ними уже по другому работать.

Какая мораль - если заказчик не хочет давать задаток, нужно слать его далеко и не жалеть потраченного времени.
Мне Володя сказал уже перед дедлайном для фрилансера (завтра платить, а он сегодня пишет) - какие деньги? проект сдаем и только после получаем деньги!

Выбор был между "отправить фрилансеру свои или НЕ отправить деньги и тем самым поступить так, как со мной поступили, оказаться таким же *&^%$£#!"

История не новая, понимаю, что сам пропустил момент, где нужно было понять, с кем работаю и уйти.
Но тема актуальная. Для меня удивительно было то, что компания претендующая на мировое имя и статус, может так себя вести.


Может и мой случай тоже пригодится кому-то на заметку.

- это ролик, в котором приложена вся переписка и рабочие моменты.
(анимация самого куба, то, что и есть заказ, идет под текстом переписки).
wushu_in_avg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:36

Думаю с гиперлупом будет та же история :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4995
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3325 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТС разводит граждан Украины 1, 2, 3
Anonymous » П'ят 25 січ, 2013 20:53
22 15986
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2015 10:50
igrok111
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53661)
23.02.2018 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.