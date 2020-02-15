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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:31

proftpd66

специально так сделано) один раз я уж публиковал подобную инфу в этой теме в постах ранее, можете поискать. Решил больше не выкладывать подобного рода скрины)
Если нужна какая-то аналитика, то могу посчитать
Востаннє редагувалось Серхио в П'ят 31 січ, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:52

Зауважив, що від недавнього часу FH почав видавати досить великі суми - 22, 25 і навіть 32К грн
чи так було і раніше?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:14

greenozon

да так и есть, увеличили максималки для кредитов до 30 дней и для месячных, видимо чтобы конкурировать с другими + зп у людей ростут, старые уровни уж слишком "микрокредитные" были в сегодняшних реалиях

ранее было 5000к и 15к на руки без учета комиссионных финхаба, если с комиссиями, то размеры заявок, видимые инвесторам, были 5600 и 16600 соответственно
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 09:00

А как вы относитесь к заёмщикам, которые 3 неделю подряд оформляют заявку на займ на финхабе? Вы бы таким дали?
Shinrei
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 07:58

Мені дивні інші заявки
задекларовано, що доходи наприклад 20000 в місяць, а просять 6-7 тисяч на рік!!!
WTF?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 22:57

greenozon
Чому дивні?
Shinrei
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 06:48

Re: P2P кредитование

greenozon, таким образом заёмщик пытается как можно больше снизить свою платёжную нагрузку. Хотя FH сравнивает доход заёмщика со средней з/п в его отрасле по региону регистрации/проживания.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 17:46

Shinrei

А как вы относитесь к заёмщикам, которые 3 неделю подряд оформляют заявку на займ на финхабе? Вы бы таким дали?


Подозрительная активность, но подверг бы обычному анализу. Как бы не показатель, инвесторы итак обжегшись начинают "дуть" на завяки, а учитывая увеличившиеся размеры и достаточное количество новых заявок, даже ранее выплаченные на финхабе остаются недофинансированные

greenozon
Мені дивні інші заявки
задекларовано, що доходи наприклад 20000 в місяць, а просять 6-7 тисяч на рік


Заявки как заявки, очень часто выплачивают досрочно + как подмечено выше, таким образом снижается процентная нагрузка на заемщика
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 09:58

спостереження - за 13-14 лютого (оце подарунок на день валентина :) )
дуже багато колекшинів!
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greenozon
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Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?
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