Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:17
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Такое впечатление что песикот смирился\готовится\с не нетерпением ждет(?) полной оккупации Украины путинским режимом
Все попытки дипломатического урегулирования им отметаются, сам признает что у потив путина нет козырей ни военных, ни экономических
Считает что даже форумчане с ЗУ настолько запуганы перспективой полной оккупации что боятся критиковать путина.
И чем хуже положение Украины, тем бодрее выступает этот персонаж
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Читав в новинах, хочуть в дитсадках та школах обладнати спеціальні кімнати, як раніше були "лєнінскіє комнати". Будуть присвячені котам-блокаднікам. Почесна варта, значки малюкам з аватаром одного відомого форумчанина, чучєла собак та котів у красному кутку і т.і.
Вчитеся всі, як треба себе продати: не воював, але був у блокаді.
Хоч не розстріляли, як отого дєдушку з анекдоту...
whois2010
 
Повідомлень: 1050
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:23

  whois2010 написав:Читав в новинах, хочуть в дитсадках та школах обладнати спеціальні кімнати, як раніше були "лєнінскіє комнати". Будуть присвячені котам-блокаднікам. Почесна варта, значки малюкам з аватаром одного відомого форумчанина, чучєла собак та котів у красному кутку і т.і.
Вчитеся всі, як треба себе продати: не воював, але був у блокаді.
Хоч не розстріляли, як отого дєдушку з анекдоту...

он не боялся говорить что путин во всем виноват
Зображення

Американец:
- У нас свободная страна. Я могу выйти на площадь перед Белым домом и крикнуть "Рейган дурак". И мне за это ничего не будет.
Совок:
- Ну и что ? Я тоже могу выйти на Красную площадь и крикнуть "Рейган дурак". И мне тоже за это ничего не будет!
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4694
З нами з: 13.06.20
Подякував: 424 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:34

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але насправді найбільша категорія - це таки ухилянти. які не мають підстав для бронювання або відстрочки, але дуже не хочуть потрапити в ВСУ. жарти про партію ухилянтів не зовсім жарти. але оце волає насправді відносно невеличка їх частина, яка розганяє будь-який випадок бусифікації чи насилля, так, наче це відбувається повсюди. хоча це лише якийсь відсоток від загальних випадків мобілізації. ті ІПСО, що за гроші, це зрозуміло. а от місцеві дурники - невже дійсно так лячно? що зі страху готові на будь-що?..

що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди? 8)

В рабовласницькому устрої найбільша проблема - це таки раби. Відносно невелика(в Римі рабів було по-моєму менше 1/3) частина суспільства чомусь не хочуть жити по закону і підкорятись своїм господарям, хоча господарі дають їм їжу і кров. Пропоную ввести жорсткі міри проти рабів у разі їх непокори, хоча методи насилля "це лише якийсь відсоток від загальних випадків" рабоволодіння, а "от місцеві дурники" розганяють тему насилля над рабами надмірно.

що, аргументи будуть? чи зараз почнуться особисті накиди? 8)

Насправді до рабів в Древньому Римі відносились ще добре, їх кормили, за вбивство чи побиття раба господар навіть міг присісти, а старим рабам (наприклад яким виповнилось 60 років) часто давали свободу (бо утримання такого раба було нераціонально). Як іронічно....
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10278
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 1893 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:40

BIGor
А вони жили до 60?
Чи це як «віслюк і морквинка»?
Hotab
 
Повідомлень: 17018
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:40

  fox767676 написав:Такое впечатление что песикот смирился\готовится\с не нетерпением ждет(?) полной оккупации Украины путинским режимом

Брехня
  fox767676 написав:Все попытки дипломатического урегулирования им отметаются, сам признает что у потив путина нет козырей ни военных, ни экономических

Чё там про железные копыта Трампа ?
Про дипломатию ?
Какие успехи в Анкоридже ? а лучше расскажи про успехи в Будапеште ?

Про успехи Трампа у Си, тоже расскажи )

Я послушаю

  fox767676 написав:Считает что даже форумчане с ЗУ настолько запуганы перспективой полной оккупации что боятся критиковать путина.

Я только констатурую этот факт, молчат
  fox767676 написав:И чем хуже положение Украины, тем бодрее выступает этот персонаж

Опять брехня )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12516
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:41

  whois2010 написав:Читав в новинах, хочуть в дитсадках та школах обладнати спеціальні кімнати, як раніше були "лєнінскіє комнати". Будуть присвячені котам-блокаднікам. Почесна варта, значки малюкам з аватаром одного відомого форумчанина, чучєла собак та котів у красному кутку і т.і.
Вчитеся всі, як треба себе продати: не воював, але був у блокаді.
Хоч не розстріляли, як отого дєдушку з анекдоту...


Тобі смішно ? Глузуєшь ? ...

Бажаю тобі побути в тій ситуації ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12516
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:45

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:щодо мобілізації - ця тема є найулюбленіша для накидів для місцевих ІПСОшників та зрадофілів. тема дійсна болюча та складна. але місцеві зрадофіли воліють не помічати, що мета цієї кампанії - максимальна дискредитація мобілізації, її зрив, й як наслідок - програш Раші на тих чи інших умовах.


А ви це написали з окопа чі бліндажу чи з дивану глибокого тилу Закарпаття?

Ви коли ставите подібні питання, зразу повідомляйте звідки пишете самі :D
З пожежі з брандспойтом в руках (бо в трудовій є запис «пожежний») , чи з військового заводу (на гроші платників податків отримував освіту робітника на завод).
Як казав дід Детройт «про себе, давай про себе « 😅
Hotab
 
Повідомлень: 17018
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2529 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12516
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:51

  Hotab написав:BIGor
А вони жили до 60?
Чи це як «віслюк і морквинка»?

Звичайно жили.
Низька середня тривалість життя - це наслідок надмірної смертності в ранньому віці.
А люди без проблем доживали до 60-80 років.
Хоча пенсії не було, напевно потрібно було в 80 працювати, якщо не багатий.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, BIGor, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
