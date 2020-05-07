P2P кредитование

bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Нед 16 лют, 2020 22:08
bulldog-zp
Так, цікаве питання, особливо коли стабільність гривні викликає сумніви. Якщо хтось має досвід прошу детально розписувати як той доступ українським інвесторам отримати.
Додано: Пон 17 лют, 2020 18:33
В общем и целом схема такая.
Открытьт счет в польше может каждый, хоть и не в каждом банке. Дальше внести деньги наличкой. Это первое условие. С этого счета без проблем можно вносить деньги и выводить их на него.
Второе условие будет исполнить труднее. Вначале можете дать в качестве документа свой укр паспорт. Если сумма инвестиций превысит какой-то порог, то вас попросят прислатт документ, на основании которого вы находитесь в ес. В этом я слабо разбираюсь, тк у меня бессрочная карта резидента ес, а паспорт - украинский.
Если я правильно помню, то меня попросили представить основание для пребывания в ес, когда я выводил около 20 тыс евро.
Инвестиции в недвигу в варшаве не принесли мне ни разу более 5 процентов годовых, а p2p - 12-15% в год и до 30% в месяц (в пересчете к году), но я изучил психологию вкладчиков и использовал ботов для активных операций с вторичным рынком, потом сделали защиту и поменяли некоторые алгоритмы, прибыльность немного снизилась. Но 15 проц в год - абсолютно реально.
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:23
в 2018 побаловался не много с Finhub, понял что это кидалово для инвестора.
Они свою комиссию получили и все.
С должниками работают только на маленьких просрочках, когда можно уговорить платить по телефону.
Через 9 месяцев начал выводить деньги, За 6 месяцев забрал половину.
Последний возврат был в августе 2019 года. С августа не было возвратов, наверное и не будет
Додано: Суб 29 лют, 2020 10:29
Знайшов цікаву статтю на мінфіну по п2п в Україні
дивлюсь в бік ФінСтріму
цікаво чи є тут колеги, що вже спробували цей тип інвестиції, буду вдячний за відгуки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 бер, 2020 09:15
там были инвестиции в А+?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:48
Через год почти не потерялся)
Половину суммы вывел в мае 2019, вторую часть в августе 2019.
Вышел с "профитом" -215 грн)
С тех пор не заходил на финхаб.
Сейчас вот проверил, задолженность висит, все без изменений.
Кому интересно, могу скинуть скрины.
Понятное дело, что депозит доходнее.
Финхаб что-то выплачивает, пока хоть немного там активничаешь или хотя бы держишь деньги на счете.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:17
FINhapppp ЛОХОТРОН!!!
Electron Рада, что не потерялись! Мне пришлось заходить уже под другим именем )) кидалы постарались... За это время появилось очень много разочарованных. Ах, как жаль, что не читают ранние отзывы...
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:23
Electron А еще хотелось бы почитать коменты тех ярых сторонников ФИНХАПА, которые мне чуть голову не откусили, выставляя свои расчеты и теории сверхприбылей с этими откровенными аферистами
Додано: Суб 18 кві, 2020 13:40
Re: P2P кредитование
Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:55
ще одна "цікава" пропозиція, прийшло в пошті від Мінфіну
залишу скріни для історії, бо як показує практика з часом воно щезає
Депозитна сітка ->
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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