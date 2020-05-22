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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 12 тра, 2020 14:19
Re: P2P кредитование
Там валютные вклады от 3к в USD...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:05
Прийшло на пошту від Simple Invest
піду послухаю що там і як..
Додано: Вів 19 тра, 2020 09:53
Інвестиції
Хтось з ними вже звязувався?
Додано: Сер 20 тра, 2020 11:52
посилання на вебінар
Почнеться сьогодні о 12 00
статистика
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:38
Нова ризикова інвестиція - Royal Group
сторінка на мінфіні для історії (як показує практика із часом реклама пропадає)
Додано: Чет 21 тра, 2020 22:33
Что интересного рассказали?
Стоит внимания?
Додано: П'ят 22 тра, 2020 01:42
Два моменти:
1) у рекламі двічі повторюється, що ліцензія видана на видачу фінансових позик компані, що працює за рахунок власних коштів. На якій підставі вони залучають кошти населення?
2) хто бере кредити під 90% річних і залишає у заставу квартири та машини?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:28
посилання на (короткий) вебінар чуть вище
я - на грані інвестування 1К
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