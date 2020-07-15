P2P кредитование

Сам случайно увидел, может кто не в курсе, на форуме есть тема по Simple Invest и судя по всему их представитель.
Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 27 тра, 2020 22:40
Сам случайно увидел, может кто не в курсе, на форуме есть тема по Simple Invest и судя по всему их представитель.
Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:57
Есть опыт лендинга, используя эстонскую компанию. Счет открыт в трансфервайзе. Компания открыта через е-резидентство. Платформы Пиирбери, минтос, бондора. По кругу 11-13% годовых в евро получается.
Додано: Сер 15 лип, 2020 22:39
По сути частные займы это тот же Р2Р только без определенной платформы. Также есть возможность полностью "проверить" заемщика и познакомится с ним лично. А для надежность возврата средств можно оформить залог недвижимость или авто.
Если интересно кому-то как это работает пишите в вайбер или телеграмм 067 440 18 09
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