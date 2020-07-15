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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 22:40

Сам случайно увидел, может кто не в курсе, на форуме есть тема по Simple Invest и судя по всему их представитель.

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
Electron
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:57

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?


Есть опыт лендинга, используя эстонскую компанию. Счет открыт в трансфервайзе. Компания открыта через е-резидентство. Платформы Пиирбери, минтос, бондора. По кругу 11-13% годовых в евро получается.
alexst
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:39

По сути частные займы это тот же Р2Р только без определенной платформы. Также есть возможность полностью "проверить" заемщика и познакомится с ним лично. А для надежность возврата средств можно оформить залог недвижимость или авто.
Если интересно кому-то как это работает пишите в вайбер или телеграмм 067 440 18 09
maxim_boiko
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