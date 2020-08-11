P2P кредитование

Додано: Сер 05 сер, 2020 22:15

Andey



не был, но все очевидно и так. Симпл инвестирует в заемщиков сам за ваши деньги, выплачивая фиксированный доход вам, а себе берет остальное, если заработает конечно. Как показывает опыт финхаба - выйти даже в 0 или хоть какой-то плюс нетривиальная задача даже при инвестировании в надежных заемщиков. Коллекторы финхаба на аутсорсе работают не шатко-валко