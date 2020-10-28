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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 21:40

Сам случайно увидел, может кто не в курсе, на форуме есть тема по Simple Invest и судя по всему их представитель.

Simple Invest — заработок 23% годовых на онлайн-МФО
Electron
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:57

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні форумчани. Чи має хтось досвід інвестування р2р на закордонних майданчиках? На яких лендінгах можливий доступ українським інвесторам?


Есть опыт лендинга, используя эстонскую компанию. Счет открыт в трансфервайзе. Компания открыта через е-резидентство. Платформы Пиирбери, минтос, бондора. По кругу 11-13% годовых в евро получается.
alexst
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 21:39

По сути частные займы это тот же Р2Р только без определенной платформы. Также есть возможность полностью "проверить" заемщика и познакомится с ним лично. А для надежность возврата средств можно оформить залог недвижимость или авто.
Если интересно кому-то как это работает пишите в вайбер или телеграмм 067 440 18 09
maxim_boiko
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 12:46

Re: P2P кредитование

почитал отзывы за финхаб.
так а чем SimpleInvest от них отличается? кто уже был клиентом симплинвеста?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 21:15

Andey

не был, но все очевидно и так. Симпл инвестирует в заемщиков сам за ваши деньги, выплачивая фиксированный доход вам, а себе берет остальное, если заработает конечно. Как показывает опыт финхаба - выйти даже в 0 или хоть какой-то плюс нетривиальная задача даже при инвестировании в надежных заемщиков. Коллекторы финхаба на аутсорсе работают не шатко-валко
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:04

  Andey написав:почитал отзывы за финхаб.
так а чем SimpleInvest от них отличается? кто уже был клиентом симплинвеста?


Знайшов практичний кейс (як інвестор туди зайшов, що сталось і ін деталі) по SimpleInvest

http://ukrfondrinok.com/blog/simpleinvest/#more-1097
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:11

Продовження кейсу


http://ukrfondrinok.com/blog/simpleinve ... ty-vklady/
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 17:59

інвестор пише що йому виплатили його вклад, і що він зробив далі читайте тут

http://ukrfondrinok.com/blog/zakinchyvs ... pleinvest/
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 21:27

Re: P2P кредитование

Почему-то на FinHub нет новых заявок на кредиты... Уже второй день. Странно.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 01:25

MASolomko

ну с учетом, что последние имевшиеся заявки, были поданы еще за неделю до этого, то свежих нет дней так 8-9:)

тут вариантов немного:
1) это вполне рабочая ситуация, как это наблюдалось еще пару лет назад во время раскрутки проекта
2) постепенное угасание проекта, на который положили предмет из трех букв собственники компании (хотелось бы верить, что это не так). А имевшие место быть месяц назад проблемы с вводом-выводом средств на платежном шлюзе на протяжении наверо недели, просто добивают его
3) аудит контролирующих органов или типа того

По моим наблюдениям и анализу, все изменилось, в худшую сторону, с последней сменой директора весной 2019 года:
- больше нет выпусков "Академии инвестора"
- выявляемые технические проблемы на платформе решаются с трудом или не решаются вовсе
- больше нет никаких изменений или улучшений платформы: ни сайта, ни кабинета, в т.ч. когда-то анонсированных
- обратная связь (поддержка) перешла полностью в онлайн форму, при этом на большую часть писем с той стороны просто забывают/забивают ответить. Озвученные проблемы и ошибки, даже финансового характера "решаются только наоборот" :D - просто пустые отписки и обещания разобраться
- повышения % ставок взыскания коллекшена (комиссий) по возвращаемым суммам до конских 17% в независимости от срока просрочки с апреля этого года (ранее была дифференцирование от 10,5% до 31% в зависимости от срока просрочки).

p.s. за прошедшие 3 года имевшиеся инвестиции так и не вышли даже в 0, не говоря уже о прибыльности :idea:
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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