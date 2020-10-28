P2P кредитование

Додано: Чет 29 жов, 2020 01:25

ну с учетом, что последние имевшиеся заявки, были поданы еще за неделю до этого, то свежих нет дней так 8-9:)тут вариантов немного:1) это вполне рабочая ситуация, как это наблюдалось еще пару лет назад во время раскрутки проекта2) постепенное угасание проекта, на который положили предмет из трех букв собственники компании (хотелось бы верить, что это не так). А имевшие место быть месяц назад проблемы с вводом-выводом средств на платежном шлюзе на протяжении наверо недели, просто добивают его3) аудит контролирующих органов или типа тогоПо моим наблюдениям и анализу, все изменилось, в худшую сторону, с последней сменой директора весной 2019 года:- больше нет выпусков "Академии инвестора"- выявляемые технические проблемы на платформе решаются с трудом или не решаются вовсе- больше нет никаких изменений или улучшений платформы: ни сайта, ни кабинета, в т.ч. когда-то анонсированных- обратная связь (поддержка) перешла полностью в онлайн форму, при этом на большую часть писем с той стороны просто забывают/забивают ответить. Озвученные проблемы и ошибки, даже финансового характера "решаются только наоборот"- просто пустые отписки и обещания разобраться- повышения % ставок взыскания коллекшена (комиссий) по возвращаемым суммам до конских 17% в независимости от срока просрочки с апреля этого года (ранее была дифференцирование от 10,5% до 31% в зависимости от срока просрочки).p.s. за прошедшие 3 года имевшиеся инвестиции так и не вышли даже в 0, не говоря уже о прибыльности