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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:04

Вывод еще работает, только этот полуавтоматический режим напрягает как-то, нервничать приходится)
Серхио
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 10:00

  greenozon написав:Нова ризикова інвестиція - Royal Group

Зображення

https://minfin.com.ua/ua/bonus/investic ... 6-godovyh/

сторінка на мінфіні для історії (як показує практика із часом реклама пропадає)

http://prntscr.com/skxf7s
http://prntscr.com/skxfkf

Насколько я понял, система действует так: инвестор дает деньги, заемщик на них что-то покупает, и это что-то сразу отдается в залог инвестору, пока заемщик не рассчитается.
А как же при этом возможен досрочный возврат средств? Вот эта упомянутая компания возвращает деньги, если инвестор скажет: "Надоело"? И потом заемщик отдает уже компании, а не инвестору?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 22:21

Re: P2P кредитование

Чи є у когось досвід інвестування через наступну платформу?:
https://p2pfinanc.com/
Shinrei
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Повідомлення Додано: Сер 03 лют, 2021 23:09

  Shinrei написав:Чи є у когось досвід інвестування через наступну платформу?:
https://p2pfinanc.com/


ого, наче як фінхаб повертається :)

це реальна площадка чи якийсь демо макет?
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 лют, 2021 19:32

Shinrei Досвід є. Але через інший інвестиційний сервіс. Нічого страшного не бачу, але краще приїхати в офіс та перевірити самому. Також перевірити компанію елементарно через Google: наприклад скільки років вона працює та в яких проєктах приймала участь.
fskyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 15:21

Що це було
сьогодні побачив http://prntscr.com/10eglr5
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 17:34

greenozon

да, та было уже такое с осени как начали сварачиваться они, щас вот опять проскочила то ли ошибка, то ли тест. В прошлый раз удалили оперативно - мб потому, что был рабочий день.
А так финхаб все походу - на все положиил прибор, работа по сути остановлена, домен только поддерживают - видимо ждут чтобы оставшиеся забрали средства, которые еще платятся и до свидания)
Серхио
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 17:38

Серхио
Тв власне тому й здивований що щось появилось
враховуючи що сьогодні вихідний, поява живої заявки більш ніж дивна
я потрохи вивожу, як назбирується певна сума

із власного досвіду можу порадити виводити в робочий операційний час
в вихідні або не робочі години - постійно помилка вискакує
на емейли ніхто взагалі не відповідає
:!:
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 20:38

greenozon

да все правильно они давно перешли на урезанный режим управления, вывод работает только в рабочие дни. Заканчиваю свои инвестиции с большими убытками. Я думал только москали бизнес не умеет строить, похерили вполне хороший проект
Серхио
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 22:51

Re: P2P кредитование

с 15 марта остановились массово платежи по всем еще имевшимся и платежеспособным без сбоев заявкам, СМС на вывод денег с кошелька не приходит.

Пора писать на мошенников в прокуратуру, полицию, НБУ и собирать инициативную группу.
Кто еще пострадал и не вывел все средства - жду в ЛС для обсуждения последующих шагов по привлечению к ответственности кидал из ТОВ "ФИНХАБ" и ТОВ "КУ "ФІНКРЕДИТ ПЛЮС":

ТИМКО КЛИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КИРЕЄВ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
СЛЄСАРЕНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Серхио
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  #<1 ... 90919293
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