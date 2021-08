P2P кредитование

Форуми / Залучення та

Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:44



на цьому тижні СМС ходили, вивів пару останніх рублів ))



повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.

у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые? Серхио

Додано: Пон 26 кві, 2021 11:34 Серхио написав: greenozon

повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.

у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые?



повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.

так, старі карти пропали, то ж я вводив нову (16 цифр)





так, старі карти пропали, то ж я вводив нову (16 цифр)



Загалом усі зрозуміли що проект не вдався і на фазі згортання,

не зрозуміла позиція фірми - повний ігнор власних клієнтів.

Загалом усі зрозуміли що проект не вдався і на фазі згортання,

не зрозуміла позиція фірми - повний ігнор власних клієнтів.

Не гарно получається



я уже неделю ввожу новую карту (даже в прямом смысле слова) - "Произошла ошибка во время загрузки данных" и просто приходит СМС



Неделю пишу письма - традиционный фирменный игнор Серхио

Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:54

сьогодні прийшов емейл,

сьогодні прийшов емейл,

пішов глянув в кабінет, а там - http://prntscr.com/12mz4s9 шото в лісі здохло,

да е таке, але навiдмину вiд вас я не можу нiчого вивести - картку не дае ввести для виводу досi



чекаю видповiди вiд регулятора на цю справу, дали йду у полiцию, якщо на мене поклали прибор, прибор прийде до них. на кожну хитру сраку знайдеться, як то кажуть, свiй болт с правой рiзбой Серхио

Повідомлень: 79 З нами з: 31.01.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лип, 2021 12:37 Серхио написав: greenozon

да е таке, але навiдмину вiд вас я не можу нiчого вивести - картку не дае ввести для виводу досi



Пробуйте сьогодні!



Пробуйте сьогодні!

дійсно в них щось було поламалось, чи то коди СМС не приходили чи то ще щось на сайті

сьогодні вивів останні копійки



але пдф чек система не дала завантажити, в броузері знайшов що їх система на ладан дише -



-------------------



CallableStatementCallback; uncategorized SQLException for SQL [{call SR_BANK.P_FINHUB_DATA.INVOICEFILE(?, ?, ?)}]; SQL state [72000]; error code [20040]; ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed

ORA-12541: TNS:no listener

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900

ORA-06512: at line 1

; nested exception is java.sql.SQLException: ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed

ORA-12541: TNS:no listener

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900

ORA-06512: at line 1



дійсно в них щось було поламалось, чи то коди СМС не приходили чи то ще щось на сайті

сьогодні вивів останні копійки

але пдф чек система не дала завантажити, в броузері знайшов що їх система на ладан дише -

-------------------

CallableStatementCallback; uncategorized SQLException for SQL [{call SR_BANK.P_FINHUB_DATA.INVOICEFILE(?, ?, ?)}]; SQL state [72000]; error code [20040]; ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed

ORA-12541: TNS:no listener

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900

ORA-06512: at line 1

; nested exception is java.sql.SQLException: ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed

ORA-12541: TNS:no listener

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29

ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409

ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900

ORA-06512: at line 1

--------------

Додано: Сер 04 сер, 2021 00:24



Да, прилетел из отпуска и вернулся к этому вопросу - и, о чудо, также смог вывести набежавшие за 5 месяцев далеко не копейки, хотя по итогу - итог инвестирования еще более жирный минус, учитывая даже то, что вернул застрявшее без обращения в органы.



Это не их система на ладан дышит, а компонент системы SR-BANK (производства конторы СОФТ-РЕВЬЮ) финхабовского банка-партнера "ТАС", где у них и открыты счета. Хотя не исключено, что корень проблемы был таки на стороне финхаба по причине отсутствия обновления сайта и софта, который уже и коннектится к банку.



Остается наблюдать, что эта безмолвная контора придумает с неплатежеспособным портфелем - может и продаст оптом за 3 копейки на факторинг и нам заплатит 1 копейку еще) Серхио

