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P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:44

Серхио

на цьому тижні СМС ходили, вивів пару останніх рублів ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 11:27

greenozon

повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.
у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые?
Серхио
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 11:34

  Серхио написав:greenozon

повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.
у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые?



так, старі карти пропали, то ж я вводив нову (16 цифр)

Загалом усі зрозуміли що проект не вдався і на фазі згортання,
не зрозуміла позиція фірми - повний ігнор власних клієнтів.
Не гарно получається
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 16:51

greenozon

я уже неделю ввожу новую карту (даже в прямом смысле слова) - "Произошла ошибка во время загрузки данных" и просто приходит СМС

Неделю пишу письма - традиционный фирменный игнор
Серхио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:54

шото в лісі здохло,
сьогодні прийшов емейл,
пішов глянув в кабінет, а там - http://prntscr.com/12mz4s9
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:05

greenozon
да е таке, але навiдмину вiд вас я не можу нiчого вивести - картку не дае ввести для виводу досi

чекаю видповiди вiд регулятора на цю справу, дали йду у полiцию, якщо на мене поклали прибор, прибор прийде до них. на кожну хитру сраку знайдеться, як то кажуть, свiй болт с правой рiзбой
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:37

  Серхио написав:greenozon
да е таке, але навiдмину вiд вас я не можу нiчого вивести - картку не дае ввести для виводу досi

чекаю видповiди вiд регулятора на цю справу, дали йду у полiцию, якщо на мене поклали прибор, прибор прийде до них. на кожну хитру сраку знайдеться, як то кажуть, свiй болт с правой рiзбой


Пробуйте сьогодні!
дійсно в них щось було поламалось, чи то коди СМС не приходили чи то ще щось на сайті
сьогодні вивів останні копійки

але пдф чек система не дала завантажити, в броузері знайшов що їх система на ладан дише -

-------------------

CallableStatementCallback; uncategorized SQLException for SQL [{call SR_BANK.P_FINHUB_DATA.INVOICEFILE(?, ?, ?)}]; SQL state [72000]; error code [20040]; ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed
ORA-12541: TNS:no listener
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900
ORA-06512: at line 1
; nested exception is java.sql.SQLException: ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed
ORA-12541: TNS:no listener
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900
ORA-06512: at line 1

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 00:24

greenozon

Да, прилетел из отпуска и вернулся к этому вопросу - и, о чудо, также смог вывести набежавшие за 5 месяцев далеко не копейки, хотя по итогу - итог инвестирования еще более жирный минус, учитывая даже то, что вернул застрявшее без обращения в органы.

Это не их система на ладан дышит, а компонент системы SR-BANK (производства конторы СОФТ-РЕВЬЮ) финхабовского банка-партнера "ТАС", где у них и открыты счета. Хотя не исключено, что корень проблемы был таки на стороне финхаба по причине отсутствия обновления сайта и софта, который уже и коннектится к банку.

Остается наблюдать, что эта безмолвная контора придумает с неплатежеспособным портфелем - может и продаст оптом за 3 копейки на факторинг и нам заплатит 1 копейку еще)
Серхио
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