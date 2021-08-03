P2P кредитование

Серхио
на цьому тижні СМС ходили, вивів пару останніх рублів ))
|
|
|
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 26 кві, 2021 11:27
greenozon
повезло, а мне мошенники тупо заблокировали возможность вывода.
у вас при выводе ваши карты, что были ранее есть в списке или вводили новые?
Додано: Пон 26 кві, 2021 11:34
так, старі карти пропали, то ж я вводив нову (16 цифр)
Загалом усі зрозуміли що проект не вдався і на фазі згортання,
не зрозуміла позиція фірми - повний ігнор власних клієнтів.
Не гарно получається
Додано: Пон 26 кві, 2021 16:51
greenozon
я уже неделю ввожу новую карту (даже в прямом смысле слова) - "Произошла ошибка во время загрузки данных" и просто приходит СМС
Неделю пишу письма - традиционный фирменный игнор
Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:54
шото в лісі здохло,
сьогодні прийшов емейл,
пішов глянув в кабінет, а там -
Додано: П'ят 07 тра, 2021 21:05
greenozon
да е таке, але навiдмину вiд вас я не можу нiчого вивести - картку не дае ввести для виводу досi
чекаю видповiди вiд регулятора на цю справу, дали йду у полiцию, якщо на мене поклали прибор, прибор прийде до них. на кожну хитру сраку знайдеться, як то кажуть, свiй болт с правой рiзбой
Додано: Вів 20 лип, 2021 12:37
Пробуйте сьогодні!
дійсно в них щось було поламалось, чи то коди СМС не приходили чи то ще щось на сайті
сьогодні вивів останні копійки
але пдф чек система не дала завантажити, в броузері знайшов що їх система на ладан дише -
-------------------
CallableStatementCallback; uncategorized SQLException for SQL [{call SR_BANK.P_FINHUB_DATA.INVOICEFILE(?, ?, ?)}]; SQL state [72000]; error code [20040]; ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed
ORA-12541: TNS:no listener
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900
ORA-06512: at line 1
; nested exception is java.sql.SQLException: ORA-20040: Ошибка -29273 ORA-29273: HTTP request failed
ORA-12541: TNS:no listener
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 29
ORA-06512: at "SR_BANK.P_EXCEPTION", line 41
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 409
ORA-06512: at "SR_BANK.P_FINHUB_DATA", line 900
ORA-06512: at line 1
--------------
Додано: Сер 04 сер, 2021 00:24
greenozon
Да, прилетел из отпуска и вернулся к этому вопросу - и, о чудо, также смог вывести набежавшие за 5 месяцев далеко не копейки, хотя по итогу - итог инвестирования еще более жирный минус, учитывая даже то, что вернул застрявшее без обращения в органы.
Это не их система на ладан дышит, а компонент системы SR-BANK (производства конторы СОФТ-РЕВЬЮ) финхабовского банка-партнера "ТАС", где у них и открыты счета. Хотя не исключено, что корень проблемы был таки на стороне финхаба по причине отсутствия обновления сайта и софта, который уже и коннектится к банку.
Остается наблюдать, что эта безмолвная контора придумает с неплатежеспособным портфелем - может и продаст оптом за 3 копейки на факторинг и нам заплатит 1 копейку еще)
|