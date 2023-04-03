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P2P кредитование

P2P кредитование
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 23:27

greenozon это как мертвому припарки. И им все равно гореть в этом самом аду)
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 06:47

гадаю якийсь інвестор викупить за копійки і почнеться друге дихання
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:27

Re: P2P кредитование

Кабинет my.finhub.ua уже всё...
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:53

  greenozon написав:гадаю якийсь інвестор викупить за копійки і почнеться друге дихання



Что произошло с FinHub, мало информации, почему он бесшумно исчез?

Какие есть живые площадки для P2P займов-инвестиций?
zryndin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:35

Re: P2P кредитование

https://finhub.ua/uk мабуть перепродали, новий дизайн.
FOXes
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 17:48

  FOXes написав:https://finhub.ua/uk мабуть перепродали, новий дизайн.

А він і раніше був москальским? У підтримку пропонують писати на support@finhub.ru
klug
 
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