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О газе

О газе
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Повідомлення Додано: П'ят 02 бер, 2018 22:39

О газе

Россия задумала очередное г***о ... спланировала все ... по идее они должны были выставить счет , мы его не оплатить , затем мы типа начинаем отбирать газ в счет долга 2,5 млрд ... они начинают компанию "хохлы воруют газ" ... это так было задумано .... получилось же другое ... мы заплатили ... они неуклюже вернули ( план то должен работать ) ... потом отключили ( очередной пункт , но опять же план сломан ) ....

и вот тут отработали наши красиво . у них заявление , у нас через минуту ответ в сми ... собственный красивый сценарий ... теперь в него включили "замерзающие школы" ... и тут в россии происходит анализ развалившегося плана ... и они понимают что "отключив" отключенный газ они только настраивают население украины против себя ... их наказали ... красиво ... они думали что одни и те же планы могут работать по 3-4 раза и никто их не накажет и не заведет на минное поле ...
alyak
 
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