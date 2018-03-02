Россия задумала очередное г***о ... спланировала все ... по идее они должны были выставить счет , мы его не оплатить , затем мы типа начинаем отбирать газ в счет долга 2,5 млрд ... они начинают компанию "хохлы воруют газ" ... это так было задумано .... получилось же другое ... мы заплатили ... они неуклюже вернули ( план то должен работать ) ... потом отключили ( очередной пункт , но опять же план сломан ) ....
и вот тут отработали наши красиво . у них заявление , у нас через минуту ответ в сми ... собственный красивый сценарий ... теперь в него включили "замерзающие школы" ... и тут в россии происходит анализ развалившегося плана ... и они понимают что "отключив" отключенный газ они только настраивают население украины против себя ... их наказали ... красиво ... они думали что одни и те же планы могут работать по 3-4 раза и никто их не накажет и не заведет на минное поле ...