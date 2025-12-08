⚠️ Хочу поділитися реальною історією спроби шахрайства через Monobank



Сьогодні з моєю мамою трапилась ситуація, яка може стосуватися кожного з нас. 2 години тому на її додаток Дія прийшло повідомлення про запит кредитної історії від Monobank. Такі повідомлення зазвичай приходять тоді, коли хтось оформлює кредит на ваше ім’я.



У моєї мами немає рахунку в Монобанку, тому ми одразу перевірили інформацію через сервіс УБКІ (безкоштовно 1 раз) — і дійсно, запит був зроблений.



Через 15 хвилин після надходження повідомлення в Дія ми звернулися до служби підтримки Monobank . Спочатку співробітник сказав, що жодного кредиту чи запиту вони не бачать. Але після того, як ми надали скріншот із УБКІ, банк провів повторну перевірку.



🕵️‍♂️ Що з’ясувалося:

На індивідуальний податковий номер моєї мами хтось зареєстрував рахунок у Монобанку.

Реєстрація була здійснена з чужого номеру телефону, який не належить моїй мамі.

Після створення такого фейкового аккаунта шахраї намагалися взяти кредит (на скільки успішно, поки що невідомо).

🔎 Що Monobank:

Першою порадою служби підтримки було звернутися мамі на гарячу лінію Монобанку і замінити контактний номер телефону для "її" рахунку на її власний. Я сказала, що це погана ідея так як тоді вона фактично погоджується з наявністю рахунку і кредитом. Після мого аргументу співробітниця банку швидко запропонувала пошукати інші шляхи вирішення. Але це треш.

По друге, спочатку мене запевнили, що кредит не було взято. Але під час останнього дзвінка це спростували.

Наразі Monobank проводить розслідування. Ми чекаємо на офіційну відповідь та деталі, як саме вдалося відкрити рахунок на людину без її відома (нікому документи вона не надсилала). Я також готуюся до того, що цей кредит "повісять" на мою маму.

❗ Висновок і порада всім

Негайно реагуйте на будь-які повідомлення про перевірку кредитної історії в додатку Дія.

Наполягайте на перевірці, навіть тоді, коли банк вам каже, що «нічого не видно».

Фіксуйте всі докази — скріншоти, час, повідомлення.

Оновлення: Монобанк звернувся з офіційною відповіддю. Якщо коротко, це була помилка ШІ. Деталі згодом.

Lidiia Morozova