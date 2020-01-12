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Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 12 січ, 2020 11:01
Бой продолжается!
Запасайтесь кококолой и попкорном!!!
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VitaliyN
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Додано: Нед 12 січ, 2020 15:35
VitaliyN написав:
Бой продолжается!
Запасайтесь кококолой и попкорном!!!
будем ждать 17 грудня ? какого года ?
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V$Epropalo
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Додано: Нед 12 січ, 2020 18:18
V$Epropalo написав: VitaliyN написав:
Бой продолжается!
Запасайтесь кококолой и попкорном!!!
будем ждать 17 грудня ? какого года ?
Уже было 17 дек, будем ждать решения....
Решения судов по срокам Тема конечно та, но я думаю не больше чем пол-года
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VitaliyN
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