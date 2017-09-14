ЛАД написав:Бедный бизнес! Пенсы его до ручки довели!
Що там про дурнів каже Народна Мудрість? Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть... 1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес.. Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть.. То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може. 2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.? Нагадаю Сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес 3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре? і пенсіонери живуть за рахунок ВЛАСНИХ заощаджень , а не ОБДИРАЮТЬ своїх дітей...
trololo написав:ти проти мобілізації? може ти русня?
Чувак коли був ухилянтом сидів тихо тихо. Перепрошую, ти бронь чи відстрочку зробив? Ментальність українців це щось неповторне.
Шото нашего получателя субсидии на частный дом в 160метров с СЭС прорвало. Пора простреливать колени и утро в Красноармейске покажется долгим и солнечным. ПыСы.Кстати оно юрист как и Роман Сопин. Можнапавтарить.
stm написав:Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ. І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.
E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш? Не давали в звязок в учебці. Бо Прильоти на полігон то не рідкість. Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато. Більшість навпаки в контрах до цієї системи. Ну і тікати з телефоном значно легше. Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
stm написав: Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2. ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.
Не можу. Бусифікували на глазах у дітей на Варшавському шосе, забрали телефон, в учебці теж без зв'язку. Один дзвінок що перекидають на Донбас і все. Шукати серед полонених виявилося складніше ніж я уявляв. В москалів повний бардак. Загальної БД нема. Навіть приблизна кількість полонених плаває. Хтось каже 25 000 хтось 40 000... Червоних хрест то не про що.
У аас папу молодого и крепкого в 50+ бусифицировали шо вы всё да про всё знаете?
Все так и есть. Некоторые ухилянты носят с собой небольшой жпс-маячок, что бы потом понимали те,кому он ценен, где искать это туловище.
Це цікава для мене історія #2, #1 це порішати по дзвінку за безвісти зниклого. Напрям куди кидають людину вона дізнається якось дивно, або за дорогою яку знає, або постфактум там де зв'язок вже раціями. В учебці прив'язка до родини може обмежуватися але не відсутня і рота з прізвищем командира маст хев. Дивно що ви це родині не казали при такому досвіді знань всіх протоколів.
... Як повідомляє «Главком», із 493 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом у 2024 і 2025 роках 42 змінили юрисдикцію на УПЦ/ПЦУ. З них 21 – після ухвалення релігійного закону.
.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине. Что делать будете?
не зрозуміло поки, що заважає вирішити це питання - відсутність бажання, волі чи бубенчики не достатньо міцні і недостатньо дзвінко дзвенять. мене особисто це не цікавить. таких, як наведений персонаж, притиснули і рот таки закрили, хоч так, і то добре. і надалі, сподіваюся, закриватимуть.
Это ваши слова?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Очень напоминает высказывания 90-летней давности: "Наши органы кого попало не сажают! Были бы невиновны, уже отпустили бы". И это работает только в одну сторону? Если вина убедительно доказана (да ещё не кем-нибудь, а СБУ) и очевидна, то за 2,5 года митрополита УПЦ МП Павла нельзя было до сих пор осудить?
і чи мав би я чи хтось щось робити? не будемо робити нічого. будемо спостерігати, як питання, хоч поступово, але все ж вирішиться (добровільно чи з примусу) у відповідності до чинного законодавства. і заодно з плином часу в голові прихожан таки проясниться, який піп за що агітував.якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями
Если "90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону", то "нічого не робити" нельзя. Тут надо либо менять "норму закону", либо добиваться выполнения принятого решения. Иначе это ведёт к правовому нигилизму - закон есть, но его можно спокойно не выполнять. И если можно так с этим законом, то почему бы и не с остальными?
К чему в истории приводило давление на религию, думаю, вам рассказывать не надо. Религиозных войн в истории хватало. Надеюсь, у нас ни до чего такого не дойдёт. Опять же благодаря "клятому совку", который сильно подкосил религиозность народа и влияние религии и церкви. Но я не очень знаком с ситуацией, не хотелось бы ошибиться, как с нашей войной - я тоже до последнего был уверен, что её не будет.
P.s. Любого попа, как и любого другого гражданина, в случае доказанного преступления сажать надо. Но именно конкретного человека за конкретное преступление. Можно запретить и организацию, если её идеология противоречит законам. Но с идеологией вопрос сложный и тут надо подходить очень аккуратно и осторожно.