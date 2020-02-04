Squeeze-out

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Додано: Нед 12 січ, 2020 16:35
будем ждать 17 грудня ? какого года ?
AA+
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:18
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:00
Ухвала. 04.02.2020 р. м. Київ
Справа № 908/137/18.
Велика Палата Верховного Суду ухвалила:
- Заяву ОСОБА_2 про відвід судді Великої Палати Верховного Суду ОСОБА_15 від участі в розгляді справи № 908/137/18 задовольнити.
- Відвести суддю Великої Палати Верховного Суду Кібенко Олену Рувімівну від участі в розгляді справи № 908/137/18.
Додано: Чет 05 бер, 2020 00:08
Верховний Суд за позовом ОСОБА_4
до ПАТ "ПУМБ"
про визнання протиправними дій та недійсним рішення
ПОСТАНОВИВ:
- Касаційну скаргу ОСОБА_4 задовольнити.
- Рішення господарського суду міста Києва від 04.09.2018р. та постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.11.2018р. у справі №910/8705/18 скасувати.
- Прийняти нове рішення.
- Позов ОСОБА_4 задовольнити.
- Визнати протиправними дії ПАТ "ПУМБ", що полягають у несвоєчасному затвердженні вартості 1 простої іменної акції товариства та загальної вартості іменних цінних акцій, що підлягають обов'язковому викупу, ненаданні акціонеру можливості володіти інформацією про загальну вартість простих іменних акцій, які підлягають обов'язковому викупу.
- Визнати недійсним рішення наглядової ради ПАТ "ПУМБ", яке оформлене протоколом засідання № 293 від 05.05.2018р.
- Стягнути з АТ "ПУМБ"...(формальна сума)
Додано: П'ят 21 сер, 2020 23:58
ljasch
Розгляд справи про Сквиз - аут листопад 2019 року
Есть данные в какой стадии это дело находится ?
AA+
Додано: Суб 12 вер, 2020 13:39
Где то слышал, что Хромаев собирается мемуары выпускать, как он поднял фондовый рынок Украины..
Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:00
20 октября было продолжение судебного разбирательства в Верховном суде Большой Палате по процедуре Сквиз - аут , результат неизвестен пока .
AA+
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