Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 14 гру, 2020 02:46
Український сквіз-аут розгромили вщент.
AA+
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:14
И там же в статье выше указано что миноритарии уже оценочно недополучили за свои акции 1.2 млрд гривен
Отака х.я малата (
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:34
V$Epropalo
Так давайте в обратную сторону клубок раскрутим.
А по чем минор купил акцию, по балансовой стоимости? Нет, так пусть до платит продавцу. И так по цепочке дойдем до ваучеров.
А так очень хитрожопо, отшакалить акции на обвале в 2014, а мажер обязан выкупить по балансовой.
Так мажер может вывести активы на другое юр лицо, и оставить дырку от будлика минорам.
Почему за изнасилование статься мягче чем за умышленное убийство? Потому что дает шанс жертве. При равенстве наказания насильник будет убивать жертву.
Додано: Пон 14 гру, 2020 11:40
St/2
Я не хочу никуда крутить клубок ваш , мне не нужен их выкуп, мне нужны мои акции и чтобы разные пид...ы не посягались на их целостность . Так понятнее ?
AA+
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