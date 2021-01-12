Squeeze-out

Дрожащие)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:07
sansey
И как думаете, по какой цене прилетит сквиз-аут по "Житомиру"? 1,6?
Собрание по увеличению вроде бы не прошло.
И вопрос от чайника)
что это вообще значит:
"2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;"
какова логика этой нормы?
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:27
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