Додано: Чет 21 січ, 2021 14:17

Новини з фондового фронту (ринок України)

ТОВ "ВС Груп Менеджмент" спрямувало міноритаріям ПрАТ "Кіровоградобленерго" публічну безвідкличну вимогу примусового викупу акцій (squeeze-out).

Згідно з оприлюдненим на сайті НКЦПФР повідомленням обленерго, ціна викупу акцій компанії становить 1,30 грн за акцію.

У документі зазначено, що найвища ціна, за якою заявник або афілійовані з ним особи придбали акції емітента в останні 12 місяців, становила 1,30 грн.

Визначена оцінювачем ТОВ "Ф.К.ТИТАН" ринкова ціна акції "Кіровоградобленерго" на 22 грудня 2020 року становила 1,26 грн.

Раніше, на початку січня цього року, повідомлення про примусовий викуп акцій розмістили "Херсон-" і "Чернівціобленерго".

Ціна викупу "ВС Груп Менеджмент" акцій "Херсонобленерго" становитиме 1,88 грн за акцію, "Чернівціобленерго" - 1,66 грн.

Раніше бенефіціарами VS Energy українські ЗМІ і політики називали декілька великих російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Воєводіна.

Наразі її бенефіціарами зазначені громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс, Валтс Вігантс, а також громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська.

Нині до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" і "Чернівціобленерго".

"Київобл-" та"Одесаобленерго" в 2019 році було продано групі "ДТЕК", яка згодом самостійно здійснила процедуру squeeze-out.

Як ми вже неодноразово писали в наших оглядах, ціни squeeze-out групи VS Energy більш, ніж в 10 разів менші за імовірну внутрішню оцінку цих акцій власне самою групою VS Energy, за ціни угод між групами VS Energy та "ДТЕК" по "Київобл-" та"Одесаобленерго" в 2019 році, близько 10 разів менші за ціни squeeze-out "Київобл-" та "Одесаобленерго" відповідно в грудні 2020 та в 2019 році.

З початку 2021 року в Україні впроваджене стимулююче регулювання в секторі розподілу електроенергії, що радикально збільшило прибутки підприємств сектору, в першу чергу для цілей інвестування, але не тільки. Про це не раз з великим позитивним акцентом говорили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова @Фонду держмайна Дмитро Сениченко і це дійсно дуже позитивний чинник і прогрес України на шляху ринкових реформ. Це вже давно зроблено в країнах Західної Європи і практично в усіх країнах Східної Європи.

При цьому переході також і дуже суттєво зросли справедливі ціни обленерго.

Ціни викупу акцій підприємств сектору, які заявлені VS Energy, ніяк не співвідносяться з фінансовими показниками цих обленерго з урахуванням нового регулювання галузі і навіть до його уведення. Вони відповідають радикально меншим фінансовим показникам, що неприпустимо.

Вони скандально низькі і піднімають ряд питань стосовно контролю Фонду державного майна над оцінювачами, як наприклад ТОВ "Ф.К.ТИТАН", контролю Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків над процесом squeeze-out, ставлять під сумнів рішення Верховної Ради в цій частині.

Щоб не бути голослівним кілька цифр. При оцінці акцій оцінщиком у 1,26 гривні і ціни викупу акцій в 1,30 гривень, прибуток на 1 акцію "Кіровоградобленерго" у минулому році складав за даними фінансової звітності 0,97876 гривні, дозволений прибуток НКРЕКП при нових тарифах на 2021 складає 2,28 гривні на акцію (з яких 1,14 гривні можна виплатити дивіденди). Балансова вартість акціонерного капіталу станом на 30.09.2020 складає 17,0 гривень на акцію.

Чи можна просто і зрозуміло пояснити, як при цьому «справедлива» ціна акції на думку оцінщика складає 1,26 гривні.

Ці примусові викупи обленерго групою VS Energy піднімають питання соціальної справедливості. Вони дискредитують державну політику в галузі енергетики, в галузі фінансових ринків, фондового ринку зокрема, в частині приватизації. Вони дискредитують органи державної влади України: Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Фонд державного майна України, Національну комісію з цінних паперів та фондових ринків, уряд України та, здається, особисто прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голову Фонду держмайна Дмитра Сениченка, голову НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Виникає питання і по кримінальній складовій цього процесу. Чи не підпадають окремі аспекти цих дій по свідомому заниженню оцінки акцій, по примусовому викупу акцій по свідомо заниженій ціні під певні статті кримінального кодексу України? Чи не мають окремі учасники цих дій понести кримінальну відповідальність за їх вчинення? Адже можна задуматись над тим, що означають свідомо дуже сильно занижені ціни примусового викупу по відношенню до громадян України, у яких примусово абсолютно без їх згоди викуповують ці папери. Чи не позбавляють примусово немалу множину громадян України - міноритарних акціонерів обленерго таким чином їх власності без належної грошової компенсації заплативши їм зовсім мізерні гроші неадекватні дійсній ціні акцій. Чи не банально грабують рядових громадян України, працівників чи навіть керівників обленерго у такий спосіб. Можливо цей викуп по таким низьким цінам є і кримінальним злочином? Можливо українській прокуратурі теж варто поглянути на цей процес і втрутитись?

Виникає і міжнародна політична складова цих примусових викупів. Це через те, що кінцевими бенефеціарами VS Energy, а не номінальними власниками вважаються, як і раніше, громадяни Росії і серед них бувший спікер Держдуми Росії Бабаков, який голосував за приєднання Криму до Росії. Чи не впливає ця обставина на рішення VS Energy? Адже "ДТЕК", компанія з відомими українським власником, запропонувала дуже достойні ціни викупу двох обленерго, які раніше належали VS Energy. Може тут присутній і наступний мотив власників групи VS Energy «пусть хохли знают». Невже об «хохлов» состоятельному гражданину России не можна «витерти ноги»? Може тут присутній і такий мотив?

В усякому випадку хтось може оцінити ці факти примусових викупів акцій по мізерним цінам, як і образу національної гідності українців і образу не українців громадян України і образу самої держави Україна та її державності.

Хоча, звичайно, хотілось би уникнути національного чи міждержавного аспекту в цьому питанні. Можливо його нема. Є може більше психологія «времєнщиков», людей, яким в цій країні не жити та не працювати. Проте ці негарні аспекти все ж мимоволі виникають раз за разом в свідомості. І це цілком зрозуміло.

І тут також постає питання, чи не допомагають окремі громадяни України, які та начебто стоять на захисті міноритарних акціонерів чи заявляють так голосно про свою боротьбу «за справедливість», несправедливому по ціні примусовому викупу акцій обленерго у міноритаріїв.

Є тут і аспект, як кажуть в Україні банального, вибачте за не зовсім «для друку» виразу, «жлобства». Група VS Energy отримала, перше, від групи «ДТЕК» не так давно дуже достойні і серйозні кошти за два продані обленерго. Друге. В цьому році, в наступних роках обленерго отримають великі кошти за рахунок збільшення тарифу на передачу електроенергії. І зазначимо, за це немало заплатять всі громадяни України. Платіжки за електроенергію за рахунок цього помітно зростуть у 20 мільйонів домогосподарств країни. Якщо не у них, то це буде «Енергоатом» чи тягар збільшення буде перекладено на інший український бізнес. То невже, отримавши двічі такі великі кошти, не можна їх використати, якщо вже дуже хочеться, для примусового викупу акцій обленерго по достойній ціні. А можна і просто не викуповувати акції, залишивши у випадку майбутньої угоди про продаж з іншим власником примусовий викуп цьому наступному власнику, як було в двох попередніх випадках.

Ця ситуація чимось нагадує квартирну крадіжку чи навіть «гоп-стоп», але з тою парадоксальною різницею, що крадій чи навіть грабіжник, забираючи кілька тисяч гривень у небагатого громадянина при цьому одягнутий в першокласний костюм від Кардена за декілька тисяч доларів, носить на руці «Ролекс» і за п’ять хвилин до цього вийшов з «Мерседесу» E- чи S-класу.

Невже все це дійсно відбудеться і відбудеться без реакції відповідних державних органів України? І численних рядових і може не тільки рядових громадян України міноритарних акціонерів обленерго так просто обберуть російські багатії без реакції на це кого-небудь з владних структур, політичних партій, профспілок чи громадських організацій? Що у випадку звернення скаже на це наша судова влада?

ПО-ХОРОШОМУ ДЕРЖАВА, ВИХОДЯЧИ З РІЗНИХ АСПЕКТІВ ЦЬОГО ПИТАННЯ, МАЄ ВТРУТИТИСЬ І ПРИПИНИТИ ЦЕЙ ПРОЦЕС ЧИ УВЕСТИ ЙОГО В НОРМАЛЬНЕ РУСЛО. ЦЕ НЕ ПРОСТО ВІДНОСИНИ МІЖ ДВОМА ЧИ КІЛЬКОМА БІЗНЕСМЕНАМИ-АКЦІОНЕРАМИ. МОВЕ ЙДЕ ПРО НЕМАЛУ КІЛЬКІСТЬ ПРОСТИХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ І ТАК, СКАЖІМО М’ЯКО, ДУЖЕ МАЛО ОТРИМАЛИ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ, І ЯКІ МАЮТЬ ОТРИМАТИ В ЦЬОМУ ВИПАДКУ ЗАХИСТ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ. ЦЕ, ВИБАЧТЕ, ТЕЖ І ЇЇ ДЕРЖАВИ ГІДНІСТЬ, ЯКУ ПРИНИЖУЮТЬ.

Фонд державного майна України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Н К Р Е К П