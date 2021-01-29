Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 44454647 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.2 5 41 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 2 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 2% 1 3. Більше 10 млн грн; 2% 1 4. 1 - 10 млн грн; 2% 1 5. 100 тис - 1 млн грн; 2% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 10% 4 7. менше 10 тис грн; 27% 11 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 22% 9 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 7% 3 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 20% 8 Всього голосів : 41 Додано: Вів 12 січ, 2021 18:58 vladislavlvov написав: sansey

Как ваши остальные облы? Как ваши остальные облы?





Дрожащие))) Дрожащие))) sansey

Повідомлень: 1352 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1133 раз. Подякували: 668 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 13:07 sansey

И как думаете, по какой цене прилетит сквиз-аут по "Житомиру"? 1,6?

Собрание по увеличению вроде бы не прошло.



И вопрос от чайника)

что это вообще значит:

"2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;"

какова логика этой нормы? Teo Повідомлень: 36 З нами з: 09.12.12 Подякував: 97 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 14:27 Teo написав: sansey

И как думаете, по какой цене прилетит сквиз-аут по "Житомиру"? 1,6?

И как думаете, по какой цене прилетит сквиз-аут по "Житомиру"? 1,6?



Я не знаю, это гадание на кофейной гуще, но что-то мне подсказывает, что цена сквиза мне сильно не понравится. Я не ожидаю приятных сюрпризов. Я не знаю, это гадание на кофейной гуще, но что-то мне подсказывает, что цена сквиза мне сильно не понравится. Я не ожидаю приятных сюрпризов. sansey

Повідомлень: 1352 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1133 раз. Подякували: 668 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 14:17 Re: Squeeze-out эмоции от Кинто пошли.. Новини з фондового фронту (ринок України)

ТОВ "ВС Груп Менеджмент" спрямувало міноритаріям ПрАТ "Кіровоградобленерго" публічну безвідкличну вимогу примусового викупу акцій (squeeze-out).

Згідно з оприлюдненим на сайті НКЦПФР повідомленням обленерго, ціна викупу акцій компанії становить 1,30 грн за акцію.

У документі зазначено, що найвища ціна, за якою заявник або афілійовані з ним особи придбали акції емітента в останні 12 місяців, становила 1,30 грн.

Визначена оцінювачем ТОВ "Ф.К.ТИТАН" ринкова ціна акції "Кіровоградобленерго" на 22 грудня 2020 року становила 1,26 грн.

Раніше, на початку січня цього року, повідомлення про примусовий викуп акцій розмістили "Херсон-" і "Чернівціобленерго".

Ціна викупу "ВС Груп Менеджмент" акцій "Херсонобленерго" становитиме 1,88 грн за акцію, "Чернівціобленерго" - 1,66 грн.

Раніше бенефіціарами VS Energy українські ЗМІ і політики називали декілька великих російських підприємців Олександра Бабакова, Євгенія Гінера і Михайла Воєводіна.

Наразі її бенефіціарами зазначені громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс, Валтс Вігантс, а також громадяни Німеччини Олег Сізерман і Марина Ярославська.

Нині до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" і "Чернівціобленерго".

"Київобл-" та"Одесаобленерго" в 2019 році було продано групі "ДТЕК", яка згодом самостійно здійснила процедуру squeeze-out.

Як ми вже неодноразово писали в наших оглядах, ціни squeeze-out групи VS Energy більш, ніж в 10 разів менші за імовірну внутрішню оцінку цих акцій власне самою групою VS Energy, за ціни угод між групами VS Energy та "ДТЕК" по "Київобл-" та"Одесаобленерго" в 2019 році, близько 10 разів менші за ціни squeeze-out "Київобл-" та "Одесаобленерго" відповідно в грудні 2020 та в 2019 році.

З початку 2021 року в Україні впроваджене стимулююче регулювання в секторі розподілу електроенергії, що радикально збільшило прибутки підприємств сектору, в першу чергу для цілей інвестування, але не тільки. Про це не раз з великим позитивним акцентом говорили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова @Фонду держмайна Дмитро Сениченко і це дійсно дуже позитивний чинник і прогрес України на шляху ринкових реформ. Це вже давно зроблено в країнах Західної Європи і практично в усіх країнах Східної Європи.

При цьому переході також і дуже суттєво зросли справедливі ціни обленерго.

Ціни викупу акцій підприємств сектору, які заявлені VS Energy, ніяк не співвідносяться з фінансовими показниками цих обленерго з урахуванням нового регулювання галузі і навіть до його уведення. Вони відповідають радикально меншим фінансовим показникам, що неприпустимо.

Вони скандально низькі і піднімають ряд питань стосовно контролю Фонду державного майна над оцінювачами, як наприклад ТОВ "Ф.К.ТИТАН", контролю Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків над процесом squeeze-out, ставлять під сумнів рішення Верховної Ради в цій частині.

Щоб не бути голослівним кілька цифр. При оцінці акцій оцінщиком у 1,26 гривні і ціни викупу акцій в 1,30 гривень, прибуток на 1 акцію "Кіровоградобленерго" у минулому році складав за даними фінансової звітності 0,97876 гривні, дозволений прибуток НКРЕКП при нових тарифах на 2021 складає 2,28 гривні на акцію (з яких 1,14 гривні можна виплатити дивіденди). Балансова вартість акціонерного капіталу станом на 30.09.2020 складає 17,0 гривень на акцію.

Чи можна просто і зрозуміло пояснити, як при цьому «справедлива» ціна акції на думку оцінщика складає 1,26 гривні.

Ці примусові викупи обленерго групою VS Energy піднімають питання соціальної справедливості. Вони дискредитують державну політику в галузі енергетики, в галузі фінансових ринків, фондового ринку зокрема, в частині приватизації. Вони дискредитують органи державної влади України: Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Фонд державного майна України, Національну комісію з цінних паперів та фондових ринків, уряд України та, здається, особисто прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голову Фонду держмайна Дмитра Сениченка, голову НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Виникає питання і по кримінальній складовій цього процесу. Чи не підпадають окремі аспекти цих дій по свідомому заниженню оцінки акцій, по примусовому викупу акцій по свідомо заниженій ціні під певні статті кримінального кодексу України? Чи не мають окремі учасники цих дій понести кримінальну відповідальність за їх вчинення? Адже можна задуматись над тим, що означають свідомо дуже сильно занижені ціни примусового викупу по відношенню до громадян України, у яких примусово абсолютно без їх згоди викуповують ці папери. Чи не позбавляють примусово немалу множину громадян України - міноритарних акціонерів обленерго таким чином їх власності без належної грошової компенсації заплативши їм зовсім мізерні гроші неадекватні дійсній ціні акцій. Чи не банально грабують рядових громадян України, працівників чи навіть керівників обленерго у такий спосіб. Можливо цей викуп по таким низьким цінам є і кримінальним злочином? Можливо українській прокуратурі теж варто поглянути на цей процес і втрутитись?

Виникає і міжнародна політична складова цих примусових викупів. Це через те, що кінцевими бенефеціарами VS Energy, а не номінальними власниками вважаються, як і раніше, громадяни Росії і серед них бувший спікер Держдуми Росії Бабаков, який голосував за приєднання Криму до Росії. Чи не впливає ця обставина на рішення VS Energy? Адже "ДТЕК", компанія з відомими українським власником, запропонувала дуже достойні ціни викупу двох обленерго, які раніше належали VS Energy. Може тут присутній і наступний мотив власників групи VS Energy «пусть хохли знают». Невже об «хохлов» состоятельному гражданину России не можна «витерти ноги»? Може тут присутній і такий мотив?

В усякому випадку хтось може оцінити ці факти примусових викупів акцій по мізерним цінам, як і образу національної гідності українців і образу не українців громадян України і образу самої держави Україна та її державності.

Хоча, звичайно, хотілось би уникнути національного чи міждержавного аспекту в цьому питанні. Можливо його нема. Є може більше психологія «времєнщиков», людей, яким в цій країні не жити та не працювати. Проте ці негарні аспекти все ж мимоволі виникають раз за разом в свідомості. І це цілком зрозуміло.

І тут також постає питання, чи не допомагають окремі громадяни України, які та начебто стоять на захисті міноритарних акціонерів чи заявляють так голосно про свою боротьбу «за справедливість», несправедливому по ціні примусовому викупу акцій обленерго у міноритаріїв.

Є тут і аспект, як кажуть в Україні банального, вибачте за не зовсім «для друку» виразу, «жлобства». Група VS Energy отримала, перше, від групи «ДТЕК» не так давно дуже достойні і серйозні кошти за два продані обленерго. Друге. В цьому році, в наступних роках обленерго отримають великі кошти за рахунок збільшення тарифу на передачу електроенергії. І зазначимо, за це немало заплатять всі громадяни України. Платіжки за електроенергію за рахунок цього помітно зростуть у 20 мільйонів домогосподарств країни. Якщо не у них, то це буде «Енергоатом» чи тягар збільшення буде перекладено на інший український бізнес. То невже, отримавши двічі такі великі кошти, не можна їх використати, якщо вже дуже хочеться, для примусового викупу акцій обленерго по достойній ціні. А можна і просто не викуповувати акції, залишивши у випадку майбутньої угоди про продаж з іншим власником примусовий викуп цьому наступному власнику, як було в двох попередніх випадках.

Ця ситуація чимось нагадує квартирну крадіжку чи навіть «гоп-стоп», але з тою парадоксальною різницею, що крадій чи навіть грабіжник, забираючи кілька тисяч гривень у небагатого громадянина при цьому одягнутий в першокласний костюм від Кардена за декілька тисяч доларів, носить на руці «Ролекс» і за п’ять хвилин до цього вийшов з «Мерседесу» E- чи S-класу.

Невже все це дійсно відбудеться і відбудеться без реакції відповідних державних органів України? І численних рядових і може не тільки рядових громадян України міноритарних акціонерів обленерго так просто обберуть російські багатії без реакції на це кого-небудь з владних структур, політичних партій, профспілок чи громадських організацій? Що у випадку звернення скаже на це наша судова влада?

ПО-ХОРОШОМУ ДЕРЖАВА, ВИХОДЯЧИ З РІЗНИХ АСПЕКТІВ ЦЬОГО ПИТАННЯ, МАЄ ВТРУТИТИСЬ І ПРИПИНИТИ ЦЕЙ ПРОЦЕС ЧИ УВЕСТИ ЙОГО В НОРМАЛЬНЕ РУСЛО. ЦЕ НЕ ПРОСТО ВІДНОСИНИ МІЖ ДВОМА ЧИ КІЛЬКОМА БІЗНЕСМЕНАМИ-АКЦІОНЕРАМИ. МОВЕ ЙДЕ ПРО НЕМАЛУ КІЛЬКІСТЬ ПРОСТИХ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН, ЯКІ І ТАК, СКАЖІМО М’ЯКО, ДУЖЕ МАЛО ОТРИМАЛИ ВІД ПРИВАТИЗАЦІЇ, І ЯКІ МАЮТЬ ОТРИМАТИ В ЦЬОМУ ВИПАДКУ ЗАХИСТ СВОЄЇ ДЕРЖАВИ. ЦЕ, ВИБАЧТЕ, ТЕЖ І ЇЇ ДЕРЖАВИ ГІДНІСТЬ, ЯКУ ПРИНИЖУЮТЬ.

Фонд державного майна України

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Н К Р Е К П vladislavlvov

Повідомлень: 2409 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 437 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 січ, 2021 11:14 Вообще то порядочно если цитируешь, указывать источник. Пенсионер

Повідомлень: 1843 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 січ, 2021 06:18 Пенсионер написав: Вообще то порядочно если цитируешь, указывать источник. Вообще то порядочно если цитируешь, указывать источник.

https://www.facebook.com/kinto.ua/ vladislavlvov

Повідомлень: 2409 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:19 vladislavlvov

Где-то, я уже это слышал ))



Ps. У меня есть письменный ответ от ФДМУ на поставленные мною вопросы:

"является ли оценка миноритарного пакета в 2-3% от УФ такой, что соответствует оценке 1-ой акции в 100% от уставника?"

Ответ: да))

"какой пакет акций должен быть предметом оценки под сквиз, в размере 0,01 - 4,99% или же в 100%?"

Ответ: без разницы, на усмотрение (правда непонятно, на чье именно усмотрение - членов НС, что ли, которые по собственным свидетельствам в хозсудах "не мають видповидной квалификации и освиты у оциночной дияльности"). Спросите почему??? Смотри ответ на первый вопрос. Директива ЕС не в счет. ФДМУ по их словам не понимать, в чем цель и смысл, и что там в ней европейцы хотели...

Дальше продолжать? С кем бодаться? С системой власти. Смешно.

Кто сильнее тот и прав. Нужные законы при них, суды тоже.

Кинто же изначально в своих исках заняли очень странную позицию, оспаривали все и сразу, от Конституции до оценочных методик. Повторюсь в сотый раз, имхо, оспаривать нужно первоначальное решение НС, когда рыженковы приняли остатки мусорных пакетов за предмет оценки. Это прямое несоответствие в.у.Директивы ЕС, поскольку именно эти пакеты НЕ ИМЕЮТ СПРАВЕДЛИВОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, в связи с их малозначимостью и манипулятивностью цен, для борьбы с которой и была разработана данная Директива. Но тут "на страже", все тот же ФДМУ, для которого, что уличный балкон, что вся квартира (условно) ОДНО И ТО ЖЕ.

Короче, Алиса в стране чудес под названием Украина. Все с ног на голову и закрепленно (разумеется) соответствуюшим решением суда Где-то, я уже это слышал ))Ps. У меня есть письменный ответ от ФДМУ на поставленные мною вопросы:"является ли оценка миноритарного пакета в 2-3% от УФ такой, что соответствует оценке 1-ой акции в 100% от уставника?"Ответ:))"какой пакет акций должен быть предметом оценки под сквиз, в размере 0,01 - 4,99% или же в 100%?"Ответ:(правда непонятно, на чье именно усмотрение - членов НС, что ли, которые по собственным свидетельствам в хозсудах "не мають видповидной квалификации и освиты у оциночной дияльности").Директива ЕС не в счет. ФДМУ по их словам не понимать, в чем цель и смысл, и что там в ней европейцы хотели...Дальше продолжать? С кем бодаться? С системой власти. Смешно.Кто сильнее тот и прав. Нужные законы при них, суды тоже.Кинто же изначально в своих исках заняли очень странную позицию, оспаривали все и сразу, от Конституции до оценочных методик. Повторюсь в сотый раз, имхо, оспаривать нужно первоначальное решение НС, когда рыженковы приняли остатки мусорных пакетов за предмет оценки. Это прямое несоответствие в.у.Директивы ЕС, поскольку именно эти пакеты НЕ ИМЕЮТ СПРАВЕДЛИВОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ, в связи с их малозначимостью и манипулятивностью цен, для борьбы с которой и была разработана данная Директива. Но тут "на страже", все тот же ФДМУ, для которого, что уличный балкон, что вся квартира (условно) ОДНО И ТО ЖЕ.Короче, Алиса в стране чудес под названием Украина. Все с ног на голову и закрепленно (разумеется) соответствуюшим решением суда VRI выше сильнее быстрее

Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?)) paolot Повідомлень: 135 З нами з: 14.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 48 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 44454647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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