Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Squeeze-out Squeeze-out + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 45464748 Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений? Squeeze-out 7.1 5 42 1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших; 5% 2 2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку; 2% 1 3. Більше 10 млн грн; 2% 1 4. 1 - 10 млн грн; 5% 2 5. 100 тис - 1 млн грн; 2% 1 6. 10 тис - 100 тис грн; 10% 4 7. менше 10 тис грн; 26% 11 8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим; 21% 9 9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить. 7% 3 10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили. 19% 8 Всього голосів : 42 Додано: Вів 02 бер, 2021 04:28 С облами всех конечно неплохо поимели..несквизанутые вопрос времени.. слишком лакомый кусок исходя из сегодняшних платёжек... vladislavlvov

Повідомлень: 2416 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 439 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 бер, 2021 05:00 vladislavlvov написав: слишком лакомый кусок исходя из сегодняшних платёжек... слишком лакомый кусок исходя из сегодняшних платёжек...



Куплю Львовоблэнерго (LVON), может есть у кого на продажу по адекватной цене? (Не по 35 грн./акция) Куплю Львовоблэнерго (LVON), может есть у кого на продажу по адекватной цене? (Не по 35 грн./акция) sansey

Повідомлень: 1358 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 668 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 бер, 2021 15:44 sansey



10000 шт по 30 грн? aleks_vodas Повідомлень: 250 З нами з: 18.09.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:32



sansey написав: Теперь точно вприплыли



Ціна придбання акцій становить 1,85 грн. (одна гривня 85 копійок) за одну просту іменну акцію АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». Теперь точно вприплыли А как же СЧА 50грн+? vkladchiik Повідомлень: 286 З нами з: 30.07.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:49 sansey написав: ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» (відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та згідно ст. 8 і 652 Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом на 16.02.2021 р. становить 1,67 грн. (одна гривня 67 копійок) за одну просту іменну акцію Емітента. ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності(відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та згідно ст. 8 і 652 Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства –(одна гривня 67 копійок) за одну просту іменну акцію Емітента.



Свежесостряпанный оценщик, видать исключительно под сделку:



Свежесостряпанный оценщик, видать исключительно под сделку: vkladchiik Повідомлень: 286 З нами з: 30.07.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 бер, 2021 20:05 Этот Титан все предприятия ВСЭнерджи оценивал для сквизаута. Карманный 100%. vichenki Повідомлень: 14 З нами з: 08.07.20 Подякував: 2 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 15:17 AVDK



УРИВКИ.



ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

5.35. ... затверджена наглядовою радою Товариства ринкова вартість однієї акції у 13,13 грн є вочевидь несправедливою, заниженою... .

5.41. ... При проведенні сквіз-ауту ціна має бути не лише ринковою, а й справедливою. Це означає, що така ціна може бути вище ринкової, адже у особи без волі та бажання вилучають майно, яким вона володіла на праві власності і не планувала його відчужувати ... .

5.42. Верховний Суд вважає, що при розрахунку справедливої (ринкової) вартості акцій при сквіз-ауті має бути застосований майновий метод оцінки (як єдиний або поряд з іншими) ... . При застосовуванні майнового підходу справедлива (ринкова) ціна однієї простої акції Товариства має визначатися у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства".



ВИСНОВКИ:

6.4. Під час нового розгляду справи суду необхідно:

6.4.1. встановити справедливу (ринкову) вартість однієї простої акції Товариства станом на 26.04.2018, в тому числі з урахуванням підходу, визначеного у п. 5.42 цієї постанови, для чого призначити судову експертизу;

6.4.2. визначити розмір збитків, завданих Товариством позивачу, що полягають у різниці між ринковою вартістю пакету акцій, належних позивачу, та сумою, фактично отриманою позивачем від покупця акцій - компанії "Барленко ЛТД" в процедурі примусового викупу акцій... .



ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду Донецької області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 у справі № 905/1926/18 скасувати.

3. Справу передати на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.



У фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/fundmar ... 632844872/

Судове рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/955 ... fdHXzb-ImI Частково виграна справа у Верховному Суді.УРИВКИ.ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ5.35. ... затверджена наглядовою радою Товариства ринкова вартість однієї акції у 13,13 грн є вочевидь несправедливою, заниженою... .5.41. ... При проведенні сквіз-ауту ціна має бути не лише ринковою, а й справедливою. Це означає, що така ціна може бути вище ринкової, адже у особи без волі та бажання вилучають майно, яким вона володіла на праві власності і не планувала його відчужувати ... .5.42. Верховний Суд вважає, що при розрахунку справедливої (ринкової) вартості акцій при сквіз-ауті має бути застосований майновий метод оцінки (як єдиний або поряд з іншими) ... . При застосовуванні майнового підходу справедлива (ринкова) ціна однієї простої акції Товариства має визначатися у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства".ВИСНОВКИ:6.4. Під час нового розгляду справи суду необхідно:6.4.1. встановити справедливу (ринкову) вартість однієї простої акції Товариства станом на 26.04.2018, в тому числі з урахуванням підходу, визначеного у п. 5.42 цієї постанови, для чого призначити судову експертизу;6.4.2. визначити розмір збитків, завданих Товариством позивачу, що полягають у різниці між ринковою вартістю пакету акцій, належних позивачу, та сумою, фактично отриманою позивачем від покупця акцій - компанії "Барленко ЛТД" в процедурі примусового викупу акцій... .ПОСТАНОВИВ:1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.2. Рішення Господарського суду Донецької області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 у справі № 905/1926/18 скасувати.3. Справу передати на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.У фейсбуці:Судове рішення: Serhij

Повідомлень: 952 З нами з: 06.01.12 Подякував: 147 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, Модератор