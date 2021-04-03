Squeeze-out

|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 бер, 2021 04:28
С облами всех конечно неплохо поимели..несквизанутые вопрос времени.. слишком лакомый кусок исходя из сегодняшних платёжек...
Додано: Вів 02 бер, 2021 05:00
Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:32
Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:49
Свежесостряпанный оценщик, видать исключительно под сделку:
Додано: П'ят 19 бер, 2021 20:05
Этот Титан все предприятия ВСЭнерджи оценивал для сквизаута. Карманный 100%.
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:17
AVDK
Частково виграна справа у Верховному Суді.
УРИВКИ.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
5.35. ... затверджена наглядовою радою Товариства ринкова вартість однієї акції у 13,13 грн є вочевидь несправедливою, заниженою... .
5.41. ... При проведенні сквіз-ауту ціна має бути не лише ринковою, а й справедливою. Це означає, що така ціна може бути вище ринкової, адже у особи без волі та бажання вилучають майно, яким вона володіла на праві власності і не планувала його відчужувати ... .
5.42. Верховний Суд вважає, що при розрахунку справедливої (ринкової) вартості акцій при сквіз-ауті має бути застосований майновий метод оцінки (як єдиний або поряд з іншими) ... . При застосовуванні майнового підходу справедлива (ринкова) ціна однієї простої акції Товариства має визначатися у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства".
ВИСНОВКИ:
6.4. Під час нового розгляду справи суду необхідно:
6.4.1. встановити справедливу (ринкову) вартість однієї простої акції Товариства станом на 26.04.2018, в тому числі з урахуванням підходу, визначеного у п. 5.42 цієї постанови, для чого призначити судову експертизу;
6.4.2. визначити розмір збитків, завданих Товариством позивачу, що полягають у різниці між ринковою вартістю пакету акцій, належних позивачу, та сумою, фактично отриманою позивачем від покупця акцій - компанії "Барленко ЛТД" в процедурі примусового викупу акцій... .
ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
2. Рішення Господарського суду Донецької області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 у справі № 905/1926/18 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.
У фейсбуці:
Судове рішення:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|