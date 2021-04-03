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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 45464748

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 42
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
2%
1
3. Більше 10 млн грн;
2%
1
4. 1 - 10 млн грн;
5%
2
5. 100 тис - 1 млн грн;
2%
1
6. 10 тис - 100 тис грн;
10%
4
7. менше 10 тис грн;
26%
11
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
21%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
7%
3
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
19%
8
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 04:28

С облами всех конечно неплохо поимели..несквизанутые вопрос времени.. слишком лакомый кусок исходя из сегодняшних платёжек...
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 05:00

  vladislavlvov написав:слишком лакомый кусок исходя из сегодняшних платёжек...


Куплю Львовоблэнерго (LVON), может есть у кого на продажу по адекватной цене? (Не по 35 грн./акция)
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 15:44

sansey

10000 шт по 30 грн?
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:32

А как же СЧА 50грн+?

  sansey написав:Теперь точно вприплыли

Ціна придбання акцій становить 1,85 грн. (одна гривня 85 копійок) за одну просту іменну акцію АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 00:49

  sansey написав:ринкова вартість акцій товариства, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» (відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та згідно ст. 8 і 652 Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом на 16.02.2021 р. становить 1,67 грн. (одна гривня 67 копійок) за одну просту іменну акцію Емітента.


Свежесостряпанный оценщик, видать исключительно под сделку:

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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 20:05

Этот Титан все предприятия ВСЭнерджи оценивал для сквизаута. Карманный 100%.
vichenki
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 15:17

AVDK

Частково виграна справа у Верховному Суді.

УРИВКИ.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
5.35. ... затверджена наглядовою радою Товариства ринкова вартість однієї акції у 13,13 грн є вочевидь несправедливою, заниженою... .
5.41. ... При проведенні сквіз-ауту ціна має бути не лише ринковою, а й справедливою. Це означає, що така ціна може бути вище ринкової, адже у особи без волі та бажання вилучають майно, яким вона володіла на праві власності і не планувала його відчужувати ... .
5.42. Верховний Суд вважає, що при розрахунку справедливої (ринкової) вартості акцій при сквіз-ауті має бути застосований майновий метод оцінки (як єдиний або поряд з іншими) ... . При застосовуванні майнового підходу справедлива (ринкова) ціна однієї простої акції Товариства має визначатися у складі пакету загальною кількістю 100% від статутного фонду (капіталу) за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства".

ВИСНОВКИ:
6.4. Під час нового розгляду справи суду необхідно:
6.4.1. встановити справедливу (ринкову) вартість однієї простої акції Товариства станом на 26.04.2018, в тому числі з урахуванням підходу, визначеного у п. 5.42 цієї постанови, для чого призначити судову експертизу;
6.4.2. визначити розмір збитків, завданих Товариством позивачу, що полягають у різниці між ринковою вартістю пакету акцій, належних позивачу, та сумою, фактично отриманою позивачем від покупця акцій - компанії "Барленко ЛТД" в процедурі примусового викупу акцій... .

ПОСТАНОВИВ:
1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
2. Рішення Господарського суду Донецької області від 10.06.2019 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.09.2019 у справі № 905/1926/18 скасувати.
3. Справу передати на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.

У фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/fundmar ... 632844872/
Судове рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/955 ... fdHXzb-ImI
Serhij
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