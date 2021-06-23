Squeeze-out

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 тра, 2021 16:04
Ви сподіваєтесь самостійно виграти ці процеси? Краще зверніться до адвокатів, що займалися цими справами.
Додано: Суб 29 тра, 2021 09:19
я звертався до адвоката. Для адвоката треба колективний позов робити, щоб разом послуги сплатити (треба 10 людей), інакше, витрати на адвоката будуть більшими від компенсації по акціях. Але назбиралось лише 2 людини. Тому хочу сам в суд подавати.
При цьому, я зараз маю багато вільного часу, щоб бігати по судах.
Додано: Пон 31 тра, 2021 12:12
Уважаемые коллеги по несчастью ! По скизу СевГОК кто- нибудь подавал в суд, или мож кто собирается???
Отпишитесь.
Додано: Пон 31 тра, 2021 23:56
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:38
Сквіз-аут
matvs У мене 1024 шт. акцій «Дніпроенерго» списали по Сквіз-ауту. Зателефонуйте мені
Т. 097-030-68-79, можливо об´єднавши зусилля ми досягнемо більшого? Я теж шукаю адвоката.
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27
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