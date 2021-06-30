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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 46474849

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.1 5 44
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
5%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
2%
1
3. Більше 10 млн грн;
2%
1
4. 1 - 10 млн грн;
5%
2
5. 100 тис - 1 млн грн;
5%
2
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
4
7. менше 10 тис грн;
27%
12
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
20%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
7%
3
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
18%
8
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 18:48

Хтось можне надати зразки позовних заяв по AVDK і Дніпроенерго?
matvs
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:04

Ви сподіваєтесь самостійно виграти ці процеси? Краще зверніться до адвокатів, що займалися цими справами.
alex
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 09:19

  alex написав:Ви сподіваєтесь самостійно виграти ці процеси? Краще зверніться до адвокатів, що займалися цими справами.

я звертався до адвоката. Для адвоката треба колективний позов робити, щоб разом послуги сплатити (треба 10 людей), інакше, витрати на адвоката будуть більшими від компенсації по акціях. Але назбиралось лише 2 людини. Тому хочу сам в суд подавати.
При цьому, я зараз маю багато вільного часу, щоб бігати по судах.
matvs
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 12:12

Уважаемые коллеги по несчастью ! По скизу СевГОК кто- нибудь подавал в суд, или мож кто собирается???
Отпишитесь.
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 23:56

  matvs написав:Хтось можне надати зразки позовних заяв по AVDK і Дніпроенерго?

Пожалуйста свяжитесь если есть акции авдеевки 05 0 32 0 22 33
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:38

Сквіз-аут

matvs У мене 1024 шт. акцій «Дніпроенерго» списали по Сквіз-ауту. Зателефонуйте мені
Т. 097-030-68-79, можливо об´єднавши зусилля ми досягнемо більшого? Я теж шукаю адвоката.
Polga
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:27

https://www.stockworld.com.ua/ru/column ... ni-aktsiyi
alex
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:41

Re: Squeeze-out

В связи с фактическим признанием дтек своей вины посредством мировой угоды вижу необходимость воздействия на Нацкомиссию массовыми обращениями бывших акционеров за защитой своих прав и направлением вымог на дтек и днепрэнерго с требованием перевода доплаты на свой счет. А после отказа последних и бездействия комиссии - подача в суд.
Письмо на комиссию уже отправил, жду их реакцию. На барыг письма уйдут в ближайшее время.
Если кто-то готов присоединиться к таким действиям, пишите в личку. Готов поделиться шаблонами писем.
alex
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