budivelnik написав: ЛАД написав: Бедный бизнес!

Пенсы его до ручки довели! Бедный бизнес!Пенсы его до ручки довели! Що там про дурнів каже Народна Мудрість?

Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть...

1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес..

Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть..

То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може.

2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.?

Нагадаю

Сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес

3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре?

Работодателем и работником отчисляется пенсионный взнос в размере 18.5% (11%

работодатель + 7.5% работник) в государственную пенсионную систему. Из них 16%

распределяются в условно-накопительную часть и 2.5% в премиальную часть.

......... Взносы в размере 16% регистрируются на индивидуальном пенсионном счете

гражданина. Индивидуальные пенсионные счета служат исключительно для

бухгалтерского учета баланса накоплений, поскольку деньги на них фактически не

поступают и не инвестируются на финансовом рынке, а идут на выплату пенсии текущим

пенсионерам. Поэтому и используется термин «условный».

...... Существует максимальный верхний предел зарплаты, из которого осуществляются взносы

Гарантированная пенсия рассчитана на тех, кто не работал вообще, или для тех, кто

имеет длительный трудовой стаж при невысокой заработной плате и исходя из этого сумма

их пенсии из условно-накопительного компонента (income pension) является недостаточной

исходя из величины прожиточного минимума (т.е. меньше прожиточного минимума). Это

базовая социальная пенсия - так называемая гарантированная пенсия, которая увязана с

размером пенсии из условно-накопительного компонента, т.е. чем выше пенсия из условнонакопительного компонента, тем ниже уровень гарантированной пенсии.

Гарантированная пенсия финансируется из государственного бюджета и для того,

чтобы получить гарантированную пенсию, необходимо, чтобы человек прожил в Швеции

40 лет. В целом по стране эту пенсию получают 700 000 пенсионеров. Большинство

пенсионеров эту пенсию не получают.

Вопросов нет? Больше не будете рассказывать сказки?Я вас, вроде, не обвинял, что вы разворовали пенсионный фонд. Ко мне в кишеню не пошло ни копейки из того, что было создано в Союзе. В отличие от многих наших нуворишей, которые действительно прихватизировали и разворовали бывшее "народное достояние".Солидарная система очень неплохо работала в те времена, когда она была создана - когда % стариков-пенсионеров был сравнительно невысок по сравнению с количеством работающих.Но вы очень (слишком) уверенно пишете о том, чего совершенно не знаете. В Швеции есть разные виды пенсий. И, например, государственная пенсионная система очень похожа на нашу:Есть и такое:Можете почитать подробнее -Но, вообще, если рассуждать так, как вы, то почти везде "сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ". "Почти" только потому, что я не специалист и, естественно, не знаком со всеми пенсионными системами, существующими в мире. А по сути все сегодняшние пенсии платятсяИ вы знаете, не интересно доказывать вам элементарные вещи.Давайте перед тем как писать, вы будете хоть немного знакомиться с вопросом, а не руководствоваться принципом: "Будивельник всегда прав".P.s. Мне всё-таки очень интересно, сколько ещё десятилетий сегодняшние про...(блемы) будут объяснять "тяжёлым наследием совка"? Очень удобная позиция.