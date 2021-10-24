RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Squeeze-out

Squeeze-out
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 47484950

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.2 5 45
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
2%
1
3. Більше 10 млн грн;
2%
1
4. 1 - 10 млн грн;
4%
2
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
2
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
4
7. менше 10 тис грн;
27%
12
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
20%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
7%
3
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:31

Сквиз-аут животворящий с облэнерго творит чудеса....
Житомироблэнерго за 1П 2021 года показал прибыль 226,7 млн.грн. (1,85 грн./акция)
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 08:33

Re: Squeeze-out

10.06.2021 ДТЕК уклав Мирову угоду з "Сінергія-7", погодившись сплатити різницю між подвійним біржовим курсом та раніше сплаченую сумою.
Злодії відступають, але не здаються без суду).
alex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 523
З нами з: 16.02.07
Подякував: 32 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:50

SHCHZ - фсьо

https://smida.gov.ua/db/feed/65199

Ціна придбання акцій:

12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1156 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:55

Re: Squeeze-out

А когда начнутся выплаты по Покровскому?
Boundless
 
Повідомлень: 1968
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:47

  sansey написав:
13.07.2021 р. Товариством було отримано Повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вiд Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), юридичної особи, що створена та зареєстрована у вiдповiдностi до законодавства Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 24321697, офiс якої розташований за адресою: Густав Махлерплейн 74 Б, 1082MA м. Амстердам, Нiдерланди (надалi – Метiнвест Б.В.).
Найвища цiна, за якою компанiя Метiнвест Б.В. та її афiлiйованi особи придбавали акцiї ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» протягом останнiх 12 мiсяцiв, становить 12,80 грн. (дванадцять гривень вiсiмдесят копiйок). До набуття права власностi на домiнуючий пакет акцiй емiтента компанiя Метiнвест Б.В. володiла (прямо та опосередковано) 89,23% акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента. Пiсля набуття права власностi на домiнуючий пакет акцiй емiтента компанiя Метiнвест Б.В. володiє (прямо та опосередковано) 99,22% акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента. Iнформацiя про частку у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдсутня.



Кто-то продавал им свои акции или держите?
aleks_vodas
 
Повідомлень: 251
З нами з: 18.09.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1412)
25.10.2021 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.