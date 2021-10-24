Squeeze-out

13.07.2021 р. Товариством було отримано Повiдомлення про набуття права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛIННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вiд Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.), юридичної особи, що створена та зареєстрована у вiдповiдностi до законодавства Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 24321697, офiс якої розташований за адресою: Густав Махлерплейн 74 Б, 1082MA м. Амстердам, Нiдерланди (надалi – Метiнвест Б.В.). Найвища цiна, за якою компанiя Метiнвест Б.В. та її афiлiйованi особи придбавали акцiї ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» протягом останнiх 12 мiсяцiв, становить 12,80 грн. (дванадцять гривень вiсiмдесят копiйок). До набуття права власностi на домiнуючий пакет акцiй емiтента компанiя Метiнвест Б.В. володiла (прямо та опосередковано) 89,23% акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента. Пiсля набуття права власностi на домiнуючий пакет акцiй емiтента компанiя Метiнвест Б.В. володiє (прямо та опосередковано) 99,22% акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй емiтента. Iнформацiя про частку у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдсутня.