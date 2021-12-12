Сквиз-аут животворящий с облэнерго творит чудеса....
Житомироблэнерго за 1П 2021 года показал прибыль 226,7 млн.грн. (1,85 грн./акция)
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:31
Сквиз-аут животворящий с облэнерго творит чудеса....
Житомироблэнерго за 1П 2021 года показал прибыль 226,7 млн.грн. (1,85 грн./акция)
Додано: Вів 03 сер, 2021 08:33
Re: Squeeze-out
10.06.2021 ДТЕК уклав Мирову угоду з "Сінергія-7", погодившись сплатити різницю між подвійним біржовим курсом та раніше сплаченую сумою.
Злодії відступають, але не здаються без суду).
Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:50
SHCHZ - фсьо
Додано: Чет 02 вер, 2021 19:55
Re: Squeeze-out
А когда начнутся выплаты по Покровскому?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 04:19
Житомироблэнерго
Доброе утро, собираемся подавать иск по сквизу Житомира, кто хочет присоединиться пишите в личку
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