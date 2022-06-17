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Squeeze-out

Squeeze-out
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 47484950

Що Ви готові витратити,щоб Розділ XI закону про АТ(про примусовий викуп)був відмінений?

Squeeze-out 7.2 5 45
1. Я готовий очолити процес боротьби при допомозі інших;
4%
2
2. За моїми плечима є подібні виграні справи в судах, можу надати серйозну юридичну підтримку;
2%
1
3. Більше 10 млн грн;
2%
1
4. 1 - 10 млн грн;
4%
2
5. 100 тис - 1 млн грн;
4%
2
6. 10 тис - 100 тис грн;
9%
4
7. менше 10 тис грн;
27%
12
8. Глибоко стурбований, обурений, співчуваю, морально підтримую, але почекаю, коли хтось за мене зробить моє життя кращим;
20%
9
9. Хтось звернеться і ВР сама приведе розділ Закону у відповідність до Конституції / мені байдуже / у мене (уже) немає свого майна / від мене нічого не залежить.
7%
3
10. Я не проти, щоб моїм майном розпоряджалися без моєї згоди, головне, щоб добре заплатили.
20%
9
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:31

Сквиз-аут животворящий с облэнерго творит чудеса....
Житомироблэнерго за 1П 2021 года показал прибыль 226,7 млн.грн. (1,85 грн./акция)
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 08:33

Re: Squeeze-out

10.06.2021 ДТЕК уклав Мирову угоду з "Сінергія-7", погодившись сплатити різницю між подвійним біржовим курсом та раніше сплаченую сумою.
Злодії відступають, але не здаються без суду).
alex
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Повідомлення Додано: П'ят 20 сер, 2021 17:50

SHCHZ - фсьо

https://smida.gov.ua/db/feed/65199

Ціна придбання акцій:

12,80 грн. (дванадцять гривень вісімдесят копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 19:55

Re: Squeeze-out

А когда начнутся выплаты по Покровскому?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:47

Кто-то уже выплаты по Покровскому получал?
aleks_vodas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 04:19

Житомироблэнерго

Доброе утро, собираемся подавать иск по сквизу Житомира, кто хочет присоединиться пишите в личку
slgv
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 00:25

slgv

А какие исковые требования? И удалось ли подать иск?
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:32

По Squeeze-out по Західенерго хтось подавав в суд на ДТЕК?
matvs
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:47

Чи є взагалі якась позитивна судова практика по Сквізауту?
matvs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 17:12

Re: Squeeze-out

Перша перемога:

https://biz.liga.net/ua/ekonomika/all/novosti/sud-obyazal-ahmetova-vyplatit-15-mln-aktsioneru-avdeevskogo-koksohima?fbclid=IwAR2S1BcNHAQHwoJQQzBtUmgDmbLeEJyuFn_m-5KrzIvTcdYZzH5vJuRcmtE
matvs
 
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