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Итоги: Прогнозы 05.03.18

Итоги: Прогнозы 05.03.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 13:16

Итоги: Прогнозы 05.03.18

Прогнозы

Несмотря на скудность притока из-за рубежа экспортной выручки (ситуация привычная в дебюте новой недели), на сессии валютного межбанка Украины доминировали предложения СКВ, роняя ее курс.

Полагаю, главными причинами подобного настроения стали несколько факторов.

Во-первых, текущая нехватка гривневого ресурса, который спорадически убегает на альтернативные валютному рынку места инвестиций (депозитные сертификаты НБУ, ОВГЗ и т.п.).

Во-вторых, экспортеры заблаговременно готовятся к высоковероятному перенасыщению валютного межбанка отложенным с 08-09 марта предложением СКВ и, как результата, падению курса доллара.

В-третьих, насколько нам известно, на этой неделе Минфин грозился возобновить размещение ОВГЗ с привлекательными доходностями и, не исключено, потенциальные участники мероприятия готовятся к нему, копя гривню за счет продаж доллара.

Рискнем предположить сохранение текущего преобладания предложения безналичного доллара до скорого финиша этой укороченной недели по вышеперечисленным причинам.

Натурально, наличный рынок также будет следовать за настроениями межбанка, причем этот процесс будет катализироваться привычным в преддверии женского праздника преобладанием клиентского «приноса».

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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