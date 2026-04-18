Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2026 10:10

Доки не воюють ті, що давали присягу..
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23281
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 2390 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:42

"ТУТ ЛІС, НАРКОТА І ЗЕМЛІ": як обшук у ветерана перетворився у "бійню копів" на Черкащині? Є ПИТАННЯ
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:44

Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:58

Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 20:32

є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5949462#p5949462
  TUR написав:
  Xenon написав:❗️Мобілізація в Україні триватиме ще довго: можливо, доведеться знижувати призовний вік із 25 років, — нардеп Анатолій Остапенко


Неужели так сложно посмотреть первоисточник и понять что он говорил о прямо противоположном?

звісно, ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити


И, посматривая в сторону военпенсов и силовиков добавил

У нас є багато військовослужбовців, які рахуються в запасі, які відслужили там певний термін і вийшли на пенсію, але чомусь не залучені до захисту батьківщини. У нас є дуже багато силових структур, які ми повинні, згідно з Конституцією, залучати до збройної відсічі агресії проти нашої держави. І, звісно, я вважаю, що ми повинні розробити залучення по різних рівнях до захисту Батьківщини, тих, які перебувають, як я сказав, на пенсії, але ще за віком повинні захищати державу.
flyman
Повідомлень: 42783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 10:11

Масі Найєм закликав позбавити ухилянтів всіх прав. Українців хочуть позбавити всіх прав і навіть вже пропонують створювати штрафбати і стріляти своїм людям в спини - он подивіться новий відлік за четвер, отой стариган паркетний генерал-відставник про таке казав. А Найєм он що каже:
Заборонити брати на роботу чоловіків, які ухиляються від мобілізації, а також відключити їм банківські картки та телефони, закликав адвокат Масі Наєм. Він виступив буквально за повні заборони для ухилянтів.

І знову мовчок про силовиків, молодих відставників, охоронців приватних і муніципальних, офіцерів, биків з тилових частин, чинуш із дітьми, кварталівців із дизелями, втікачів, липових інвалідів і т.д. і т.п.
Але ж прав зараз і так ні в кого із звичайних людей немає, я вже розповідав історію про наш "суд", що триває 6 років, а покидьок на волі, і як батька виписали з лікарні за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували, і що зараз коять ТЦКшники, от нові історії:
Працівники ТЦК порізали жінці колеса, бо вона не відкрила вікно посеред дороги, — місцеві ЗМІ
https://www.instagram.com/reel/DXPjOKgDEqe/
ТЦК в Одесі задуло жінку газом з викриками «пашла нахрєн»
https://www.instagram.com/reel/DXPoV3EiNGt/
Кулаки пускають в ход не задумуючись, примітно, що їздять на крутому Мерсі. В той час, коли не вистачає грошей на дрони і на зарплати військовим.
Тим часом на Львівщині стався напад на районний ТЦК: до чого вони хочуть довести ситуацію?

І як він пропонує відключати телефони, коли стартові пакети в нас анонімні, також не пояснив.

Поліція розшукуватиме та доставлятиме ухилянтів в центри комплектувань, а працівники ТЦК займуться документами і супроводом — LIGA.NET

Почнуть вриватись у приватну власність? Не бояться, що з нашими силовиками це перетвориться на масові грабежі і вбивства?

Перекидання гарячої картоплі триває.
У Міністерстві внутрішніх справ окремо наголосили: через передачу повноважень ТЦК існує ризик того, що поліція втратить довіру українців:
"Не можна вирішувати питання мобілізації жертвопринесенням у вигляді поліції. Ідея Міноборони ефекту не принесе, зате може розхитати найбільшу правоохоронну структуру, від якої залежить безпека кожної людини в цій державі", – заявили співрозмовники видання.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 18 кві, 2026 11:49, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 11:13

Щодо наших прав, яких і так не було, а тепер взагалі не буде.
Все: медична допомога залишилась у минулому? Як нема активного плану лікування і "унікальних" процедур, вас більше ніхто не госпіталізує.
"Українцям доведеться лікуватися вдома? : чому нові стандарти госпіталізації спричинили скандал"
https://tsn.ua/exclusive/ukrayintsiam-d ... t=12102938
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 12:02

"Поліція переходить на посилений режим служби з 17 квітня"
На кладовищах що маніяки будуть тусити, що тепер потрібна ще купа озброєних до зубів патрулів?
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2026 21:35

по здоровью дитини, часто біля поліклініки, за час привезли мабуть 40 чахликів...
