Додано: Суб 18 кві, 2026 10:11

Заборонити брати на роботу чоловіків, які ухиляються від мобілізації, а також відключити їм банківські картки та телефони, закликав адвокат Масі Наєм. Він виступив буквально за повні заборони для ухилянтів.

Поліція розшукуватиме та доставлятиме ухилянтів в центри комплектувань, а працівники ТЦК займуться документами і супроводом — LIGA.NET

У Міністерстві внутрішніх справ окремо наголосили: через передачу повноважень ТЦК існує ризик того, що поліція втратить довіру українців:

"Не можна вирішувати питання мобілізації жертвопринесенням у вигляді поліції. Ідея Міноборони ефекту не принесе, зате може розхитати найбільшу правоохоронну структуру, від якої залежить безпека кожної людини в цій державі", – заявили співрозмовники видання.

Масі Найєм закликав позбавити ухилянтів всіх прав. Українців хочуть позбавити всіх прав і навіть вже пропонують створювати штрафбати і стріляти своїм людям в спини - он подивіться новий відлік за четвер, отой стариган паркетний генерал-відставник про таке казав. А Найєм он що каже:І знову мовчок про силовиків, молодих відставників, охоронців приватних і муніципальних, офіцерів, биків з тилових частин, чинуш із дітьми, кварталівців із дизелями, втікачів, липових інвалідів і т.д. і т.п.Але ж прав зараз і так ні в кого із звичайних людей немає, я вже розповідав історію про наш "суд", що триває 6 років, а покидьок на волі, і як батька виписали з лікарні за 1 день у жахливому стані, а в іншій замордували, і що зараз коять ТЦКшники, от нові історії:Працівники ТЦК порізали жінці колеса, бо вона не відкрила вікно посеред дороги, — місцеві ЗМІТЦК в Одесі задуло жінку газом з викриками «пашла нахрєн»Кулаки пускають в ход не задумуючись, примітно, що їздять на крутому Мерсі. В той час, коли не вистачає грошей на дрони і на зарплати військовим.Тим часом на Львівщині стався напад на районний ТЦК: до чого вони хочуть довести ситуацію?І як він пропонує відключати телефони, коли стартові пакети в нас анонімні, також не пояснив.Почнуть вриватись у приватну власність? Не бояться, що з нашими силовиками це перетвориться на масові грабежі і вбивства?Перекидання гарячої картоплі триває.