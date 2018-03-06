Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Додано: Пон 12 бер, 2018 18:32

наконец-то ПАПа нагнул Пу, хоть и не напрямую, а опосредованно. такой себе подарочек к выборам из одного кандидата.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!