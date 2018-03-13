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фондовый рынок 13.03.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.03.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 13 бер, 2018 14:04 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.03.18 США



Фондовый рынок США завершил торги снижением в понедельник, отягощенный снижением промышленного сектора, но Nasdaq закрылся на рекордном уровне, отчасти из-за оптимизма по данным рабочих мест в пятницу, которые показали устойчивый экономический рост, не вызывая давления на зарплату.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 157,13 пункта, или 0,6%, до 25 178,61 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 3,55 пункта, или на 0,1%, до 2,783,02, при этом промышленный сектор потерял более 1,2%. Индекс Nasdaq Composite, тем временем, вырос на 27,51 пункта, или 0,4%, до 7 588,32 , после достижения внутридневного максимума 7 609,10 пункта.



Основные индексы снижаются после недельного прироста более чем на 3%. В пятницу Dow вырос на 1,8%, первый раз закрывшись выше 25 000 пунктов с 28 февраля. Индекс S&P500 вырос на 1,7% в пятницу, показав крупнейший однодневный процентный рост в 2018 году, и Nasdaq поднялся на 1,8%.



Имея слабый календарь экономических данных, фокус рынка, скорее всего, останется на данных по рабочим местам, вышедших на прошлой неделе. В пятницу отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в феврале было создано 313 000 рабочих мест - лучше, чем ожидалось, но рост заработной платы оказался ниже ожиданий.



Данные и реакция в пятницу были заметным отличием от январского отчета о рабочих местах в прошлом месяце, когда скачок почасового дохода вызвал первую коррекцию для индексов Dow и S&P500 примерно за два года.

«Волатильность рынка выросла после январского отчета о занятости и еще не успокоилась. Вероятно, он будет оставаться повышенным. Мы вернулись к «нормальной» волатильности, индекс VIX сейчас между 15-20, что сильно отличается от аномально низких уровней, которые мы видели в прошлом году », - сказал Пол Нолте, портфельный менеджер Kingsview Asset Management.

Нолте также считает, что до сих пор остаются нерешенными опасения по поводу торговых войн, отметив, что акции Boeing Co., которые снизились почти на 3%, обеспечили половину падения индекса «голубых фишек».



«Основополагающий макроэкономический фон по-прежнему остается нетронутым, и акции по-прежнему поддерживаются хорошими доходами», - сказал Майкл Муллани, директор по исследованиям глобальных рынков в Boston Partners.



Инвесторы также следят за новостями о возможных кандидатурах на пост экономического советника президента США после того, как занимающий эту должность Гэри Кон объявил о своей отставке на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.



По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности, рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Наварро, однако, заявил, что не претендует на этот пост.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 157,13 пункта, или 0,6%, до 25 178,61 пункта.



Индекс S&P 500 снизился на 3,55 пункта, или на 0,1%, до 2,783,02 пункта, при этом промышленный сектор потерял более 1,2%.



Индекс Nasdaq Composite, тем временем, вырос на 27,51 пункта, или 0,4%, до 7 588,32 пункта, после достижения внутридневного максимума 7 609,10 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.

Европейский фондовый рынок в понедельник в основном вырос, что стало шестой подряд сессией роста, рынок рос вместе с другими мировыми рынками после того, как доклад по занятости в США в феврале показал хорошее состояние экономики страны. Данные показали, что число занятых вне сельского хозяйства выросло сильнее, чем ожидалось, но рост зарплат был хуже прогнозов.



Европейские рынки также получили ускорение со стороны роста германских акций энергетики и коммунального хозяйства после достижения на выходных сложного соглашения.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%. В пятницу он вырос на 0,4%, за прошлую неделю — на 3,1%.



Открытие было на благоприятном фоне: азиатские рынки выросли.



Однако акции горнодобывающих компаний были под давлением из-за распоряжения президента США Трампа на прошлой неделе по тарифу на импорт стали 25% и алюминия 10%. Официальные лица ЕС по-прежнему работают над исключением от взимания пошлины. Мексика, Канада и Австралия уже были исключены.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%. В пятницу он вырос на 0,4%, за прошлую неделю — на 3,1%.



Британский FTSE 100 просел на 0,13% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 214,76 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,58%, до 12 418,39 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,04% — на отметке 5 276,71 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне сохранения опасений относительно развертывания торговой войны после введения США пошлин на импорт стали и алюминия.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,66%, до 21958,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,42%, до 2494,49 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,49%, до 3310,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1895,31 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 31601,45 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,36%, достигнув 5974,7 пункта.



В середине прошлой недели президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Европарламент, в свою очередь, 14 марта обсудит ответные меры ЕС.



Опасения относительно торговой войны, возникшие в связи с введением США импортных пошлин, продолжают маячить на заднем плане и оказывать давление на спрос на рискованные активы.



В то же время мировые инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение FOMC Федрезерва США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.



Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, но замедлилась до 0,2% с 0,5% - в месячном.



Также инвесторы пытались оценить новые меры властей Китая: Госсовет КНР предложил во вторник объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью с целью предотвращения возникновения системных рисков.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС в понедельник показали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,27% - до 2318,18 пункта.

В свою очередь индекс РТС упал на 0,18% и составил 1283,18 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3% - до 64,6$ за баррель.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,03%, «Газпрома» — на 0,99%, «АЛРОСы» — на 0,28%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,84%, Московской биржи — на 2,41%.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 12 марта, повысился на 1,91 пункта или 0,56% до уровня 353,72 пунктов.



Объем торгов за день составил 142,90 млн. грн., акциями наторговали 0,38 млн. грн.



Как сообщалось в среду 07 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,18 пункта или 0,05% до уровня 351,75 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 38,66 пунктов или на 12,27% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.



В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.



В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 марта, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром находятся в плюсе за счет роста индексов США после выхода сильной статистики рынка труда.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51%, до 3324,17 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,81%, до 1900,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,53%, до 31469,17 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 1,13%, до 2487,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 6007,4 пункта, Nikkei 225 - на 1,38%, до 21765,35 пункта.



Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в феврале увеличилось на 313 тысяч против прогноза в 200 тысяч. Показатель роста января был пересмотрен до 239 тысяч с 200 тысяч.



Минтруд также сообщило, что почасовая заработная плата в стране в феврале выросла на 2,6% в годовом выражении и составила $26,75. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,15%, или на 4 цента. Уровень безработицы при этом неожиданно сохранился за период на уровне января в 4,1%, тогда как ожидалось его снижение до 4%.



Некоторые инвесторы считают, что позитивные данные рынка труда США, опубликованные в пятницу, подтолкнут ФРС к тому, чтобы временно отсрочить повышение ставки, считает глава международного валютного отдела Standard Chartered Эрик Робертсен.



«Данные как базовой инфляции, так и заработной платы остаются под давлением на данный момент, но клиенты ожидают, что сочетание фискальных мер и слабости доллара в итоге приведет к давлению на цены, что вынудит комитет по открытому рынку ФРС США (FOMC) повысить ставку быстрее, чем этого сейчас ожидают рынки», - считает эксперт.



Во-вторых, фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник быстрыми темпами вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США, опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план.



Занятость в США в феврале продолжила подъем без усиления роста зарплат, который в прошлом месяце подстегнул опасения, связанные с инфляцией.

Индийский Sensex продемонстрировал самый значительный подъем за 17 месяцев, а новозеландский NZX 50 достиг рекорда.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,6%.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, более широкий индикатор Topix - на 1,5%.



Иена повысилась на 0,2% к доллару и евро на фоне политического скандала в Японии, который пока не затронул рынок акций.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.



Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 1%, новозеландский NZX 50 прибавил 0,9%, индийский Sensex - 1,8%.



Как сообщило в пятницу министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике в феврале увеличилось на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года.



Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 205 тыс. и снижения безработицы до 4%.



При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.



Базовая инфляция и рост зарплат пока остаются сдержанными, однако клиенты ожидают, что сочетание налоговых стимулов и слабости доллара в конечном итоге усилят ценовое давление и заставят Федрезерв поднимать процентные ставки быстрее, чем сейчас рассчитывает рынок.



Несмотря на укрепление иены, в Японии дорожают акции экспортеров, включая производителей электроники и автомобилей: цена бумаг Fanuc поднялась на 4,1%, Hitachi - на 2,3%, Toyota - на 2,5%.



Кроме того, повысилась стоимость бумаг японских сталелитейных компаний: Nippon Steel & Sumitomo Metal - на 2,8%, Hitachi Metals - на 2,3%, Tokyo Steel Manufacturing - на 2,4%.



Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко официально запросил для страны исключения из новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.



Курс акций австралийской Newcrest Mining упал на 4,6%. Золотодобывающая компания сообщила, что ее годовой прогноз может быть ухудшен из-за проблем на руднике Cadia, где рухнула стена дамбы хвостохранилища.



Индексный провайдер MSCI начал подготовку к включению акций китайских компаний, торги которыми проводятся в Шанхае и Шэньчжэне в юанях и других валютах, в индексы MSCI EM 50, MSCI China 50 и MSCI China Free Indexes. Изменения будут проведены в рамках полугодового пересмотра индексов в мае.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник преимущественно в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.00 Киева просел на 0,12% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,7 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,68% и был равен 12 430,35 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,23%, находился на отметке 5 286,6 пункта.



Отечественный рынок акций завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,33% - до 1632,91 пункта, индекс ПФТС - на 0,56%, до 353,72 пункта.



Объем торгов на УБ составил 130,4 млн. грн., в том числе акциями 4,2 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 142,9 млн. грн., в том числе акциями - 0,38 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+3,32%), Укрнафты (+2,28%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,26%).

Снизились в цене акции Донбассэнерго (-3,12%) и Мотор Сичи (-0,36%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+3,29%) и Мотор Сичи (-0,66%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,34% - до 521,11 пункта при объеме торгов 3,6 млн. злотых (28,8 млн. грн.).



В «индексной корзине» дорожали акции «Кернела» (+4,14%), «Агротона» (+3,11%) и агрохолдинга ИМК (+1,15%).

Отрицательную динамику демонстрировали акции «Милкиленда» (-2,08%), «Астарты» (-0,78%) и KSG Agro (-0,54%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются в ожидании статистики по инфляции в США за февраль.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23%, до 3319,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 1905,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,27%, до 31507,76 пункта.



Корейский KOSPI поднимался на 0,14%, до 2487,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,55%, до 5963,3 пункта, японский Nikkei 225 прибавлял 0,08%, поднимаясь до 21841,74 пункта.



Инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение FOMC Федрезерва США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.



Добавим, что данные по инфляции в США январе стали причиной волатильности на торговых площадках месяцем ранее. Тогда потребительские цены в стране выросли на 2,1% в годовом выражении, и на 0,5% в месячном, что оказалось значительно выше прогнозов аналитиков.

Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении, но замедлилась до 0,2% - в месячном.



Фокус внимания будет сосредоточен на статистике по индексу потребительских цен в США 13-го, всего лишь месяц назад неожиданные данные по этому показателю привели к панике на бирже.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне сохранения опасений относительно развертывания торговой войны после введения США пошлин на импорт стали и алюминия.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,66%, до 21958,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,42%, до 2494,49 пункта.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,49%, до 3310,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1895,31 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 31601,45 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,36%, достигнув 5974,7 пункта.



В середине прошлой недели президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Европарламент, в свою очередь, 14 марта обсудит ответные меры ЕС.



Опасения относительно торговой войны, возникшие в связи с введением США импортных пошлин, продолжают маячить на заднем плане и оказывать давление на спрос на рискованные активы.



В то же время мировые инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение FOMC Федрезерва США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.



Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, но замедлилась до 0,2% с 0,5% - в месячном.



Также инвесторы пытались оценить новые меры властей Китая: Госсовет КНР предложил во вторник объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью с целью предотвращения возникновения системных рисков.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 12.10 Киева вырос на 0,01% по отношению к уровню предыдущего закрытия, составив 7 215,8 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,2% и был равен 12 442,69 пункта.



Французский САС 40, прибавив 0,32%, находился на отметке 5 302,23 пункта.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США завершил торги снижением в понедельник, отягощенный снижением промышленного сектора, но Nasdaq закрылся на рекордном уровне, отчасти из-за оптимизма по данным рабочих мест в пятницу, которые показали устойчивый экономический рост, не вызывая давления на зарплату.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 157,13 пункта, или 0,6%, до 25 178,61 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 3,55 пункта, или на 0,1%, до 2,783,02, при этом промышленный сектор потерял более 1,2%. Индекс Nasdaq Composite, тем временем, вырос на 27,51 пункта, или 0,4%, до 7 588,32 , после достижения внутридневного максимума 7 609,10 пункта.Основные индексы снижаются после недельного прироста более чем на 3%. В пятницу Dow вырос на 1,8%, первый раз закрывшись выше 25 000 пунктов с 28 февраля. Индекс S&P500 вырос на 1,7% в пятницу, показав крупнейший однодневный процентный рост в 2018 году, и Nasdaq поднялся на 1,8%.Имея слабый календарь экономических данных, фокус рынка, скорее всего, останется на данных по рабочим местам, вышедших на прошлой неделе. В пятницу отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе показал, что в феврале было создано 313 000 рабочих мест - лучше, чем ожидалось, но рост заработной платы оказался ниже ожиданий.Данные и реакция в пятницу были заметным отличием от январского отчета о рабочих местах в прошлом месяце, когда скачок почасового дохода вызвал первую коррекцию для индексов Dow и S&P500 примерно за два года.«Волатильность рынка выросла после январского отчета о занятости и еще не успокоилась. Вероятно, он будет оставаться повышенным. Мы вернулись к «нормальной» волатильности, индекс VIX сейчас между 15-20, что сильно отличается от аномально низких уровней, которые мы видели в прошлом году », - сказал Пол Нолте, портфельный менеджер Kingsview Asset Management.Нолте также считает, что до сих пор остаются нерешенными опасения по поводу торговых войн, отметив, что акции Boeing Co., которые снизились почти на 3%, обеспечили половину падения индекса «голубых фишек».«Основополагающий макроэкономический фон по-прежнему остается нетронутым, и акции по-прежнему поддерживаются хорошими доходами», - сказал Майкл Муллани, директор по исследованиям глобальных рынков в Boston Partners.Инвесторы также следят за новостями о возможных кандидатурах на пост экономического советника президента США после того, как занимающий эту должность Гэри Кон объявил о своей отставке на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности, рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу. Наварро, однако, заявил, что не претендует на этот пост.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.Европейский фондовый рынок в понедельник в основном вырос, что стало шестой подряд сессией роста, рынок рос вместе с другими мировыми рынками после того, как доклад по занятости в США в феврале показал хорошее состояние экономики страны. Данные показали, что число занятых вне сельского хозяйства выросло сильнее, чем ожидалось, но рост зарплат был хуже прогнозов.Европейские рынки также получили ускорение со стороны роста германских акций энергетики и коммунального хозяйства после достижения на выходных сложного соглашения.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,25%. В пятницу он вырос на 0,4%, за прошлую неделю — на 3,1%.Открытие было на благоприятном фоне: азиатские рынки выросли.Однако акции горнодобывающих компаний были под давлением из-за распоряжения президента США Трампа на прошлой неделе по тарифу на импорт стали 25% и алюминия 10%. Официальные лица ЕС по-прежнему работают над исключением от взимания пошлины. Мексика, Канада и Австралия уже были исключены.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне сохранения опасений относительно развертывания торговой войны после введения США пошлин на импорт стали и алюминия.В середине прошлой недели президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Европарламент, в свою очередь, 14 марта обсудит ответные меры ЕС.Опасения относительно торговой войны, возникшие в связи с введением США импортных пошлин, продолжают маячить на заднем плане и оказывать давление на спрос на рискованные активы.В то же время мировые инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение FOMC Федрезерва США относительно ужесточения монетарной политики регулятора.Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, но замедлилась до 0,2% с 0,5% - в месячном.Также инвесторы пытались оценить новые меры властей Китая: Госсовет КНР предложил во вторник объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью с целью предотвращения возникновения системных рисков.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,3% - до 64,6$ за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,03%, «Газпрома» — на 0,99%, «АЛРОСы» — на 0,28%. Акции «ЛУКОЙЛа» упали в цене на 0,84%, Московской биржи — на 2,41%.Как сообщалось в среду 07 марта, ПФТС-индекс понизился на 0,18 пункта или 0,05% до уровня 351,75 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 38,66 пунктов или на 12,27% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 12 марта, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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