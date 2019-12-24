|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 кві, 2026 09:11
Leviafan написав:
Шановний представник банку, надайте відповідь, будь ласка. Якщо в застосунку закриті усі рахунки, що ще потрібно зробити, щоб перестати вважатися клієнтом Сенс банку? І чи можна це зробити віддалено, без відвідування відділення?
Ой, біда.
Здається вони ще пару років зобов'язані зберігати ваші дані. Це якась вимога законодавча.
Але якщо бушує маркетинг, то дійсно варто дати їм по кумполу
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1929
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:03
idealstorm написав:
В Украине всего пару? Мне сейчас Zen аккаунт закрыл. Сказал, что по их законам - 8 лет.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6959
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 872 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
13
1
Додано: Чет 30 кві, 2026 13:38
idealstorm
Дякую за коментар.
Так, "Шановний клієнт, вигідна пропозиція" і т.і., чомусь по колу доводиться пояснювати, що я не клієнт і рахунки закриті.
-
Leviafan
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 17.09.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 кві, 2026 18:41
Leviafan написав:
Згідно з законодавством, банк зобов'язаний зберігати документи, копії, записи та дані, включно з інформацією про клієнтів, навіть після припинення правовідносин, протягом не менше 5 років.
Фактично, ви не є клієнтом після закриття всіх рахунків, але інформація про вас ще залишається в банку. У разі, якщо надходять небажані рекламні повідомлення ви можете звернутися до нашої служби підтримки або ж написати нам в особисті ваші ПІБ та ІПН з проханням відключити для вас рекламні смс 😉
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13314
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1451 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Чет 30 кві, 2026 20:53
А точно "не меньше"?
Вроде было "хранить ровно
5 лет [после ухода клиента]"
-
Driver
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 13.06.16
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 кві, 2026 20:54
Sense Bank написав:
Фактично, ви не є клієнтом після закриття всіх рахунків
Не рахунками єдиними:
13.1. Цей Договір може бути припинений за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідного правочину про його розірвання,
за умови відсутності заборгованості Клієнта щодо оплати послуг наданих Банком в рамках цього Договору та надання до Банку всіх
необхідних документів з метою припинення правовідносин, що вчинені в рамках цього Договору. Договір укладається на невизначений строк та діє до наступного дня, що слідує за днем, на який припадає дата:
в залежності від того, яка з зазначених подій настане пізніше
- закінчення строку дії всіх Карток, виданих згідно цього Договору та
- закриття Рахунків, відкритих в Банку на умовах цього Договору та
- закінчення строку дії всіх та кожного з додаткових договорів та/або Правочинів про використання Продуктів Банку, що були укладені/вчинені Сторонами в межах цього Договору;
, якщо домовленістю Сторін не буде визначено інше.
13.3. Цей Договір може бути припинений за згодою Сторін шляхом укладення Сторонами відповідного правочину про його розірвання, за умови відсутності заборгованості Клієнта щодо оплати послуг наданих Банком в рамках цього Договору та надання до Банку всіх необхідних документів з метою припинення правовідносин, що вчинені в рамках цього Договору.
З того туліарду правочинів, що явно і неявно заключає клієнт із банком, нереально вирахувати, які були підписані до кінця світу +10 років. Повноцінне розірвання мало б пройти за 13.3, з відкликанням Анкети-заяви чи розірванням договору у якомусь іншому вигляді. Інші банки це називають "закриттям контрагента".
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9162
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 1297 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 30 кві, 2026 22:03
Sense Bank з дивану пенсію на Сенс отримання змінити в кабіні ПФУ реквізитами на відкриту "White" запрацює без ходьби? Приват->Cense з карток лише Хамлон
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7488
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 1433 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|81105
|
Нед 15 бер, 2026 11:15
won
|
|1261
|408096
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|