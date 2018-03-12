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Кабмін ввів монетизацію
пільг на проїзд

Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:37

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  martin56 написав:Чем меньше категорий попадет под монетизацию, тем больше осядет в карманы чиновников. :)

И каким образом "осядет", фантазёр?
Сразу видно тех кто судит всех по себе.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:19

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  martin56 написав:имеют льготы на проезд в маршрутках и в коммунальном транспорте. У нас в городе это где-то 7-8 категорий

Такого не может быть, конечно если в вашем городе действуют украинские Законы - 18 категорий граждан Украины имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте (по 7 Законам Украины, 5 Постановлениям Кабмина и 1 Соглашению):
Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України надається право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті у 2018р.

http://kpt.kiev.ua/information/passengers/Pilgu/
Местные власти могут вводить льготы и для любых других категорий, но действовать они будут только внутри этой территории.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:22

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

  martin56 написав:У нас в городе это где-то 7-8 категорий

В Киеве видел в тррллейбусе: 28 категорий, 21 категория, относящаяся в общеукраинским, и еще 7 - местных
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:43

komp
Я не фантазер, а реалист. А о коррупционных схемах местных властей в Украине, не знают только маленькие детки. Если бы я относился к тем у кого оседает в кармане, тут бы не сидел и комментировал. У тех другие интересы. :D
martin56
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:14

Re: Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Все, кто тут отписывается в стиле "давно пора", "задолбали бабушки, ездящие за картошкой в другой конец города" и прочей чуши помните - время не пощадит ни вас, ни вашу пенсию, ни вашу монетизацию льгот. Поэтому уже сейчас подумайте куда будете ездить на велосипеде лет через 40 в этой стране.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:14

В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд для инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов І и ІІ групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учеников из малообеспеченных семей, лиц, сопровождающих инвалида І группы."
А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.
А в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами".
Закон на законе, а в до гонку постановления.
Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам.
martin56
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 23:46

  martin56 написав:В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд для инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов І и ІІ групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учеников из малообеспеченных семей, лиц, сопровождающих инвалида І группы."
А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.
А в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами".
Закон на законе, а в до гонку постановления.
Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам.

Я привел ссылку на официальный список льготников во всей Украине. То, что он приведен по ссылке на сайт Київпастранса, то только потому, что там он собран в единую таблицу, для удобства читающих. В "шапке" его:
- Категорія громадян, яким надана пільга
- Вид документа, що дає право на безоплатний проїзд
- Назва нормативно-правового акту
- Пункт, частина, стаття


Вот вам другая ссылка, но там все "размыто" - так, все льготники по Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” вместо одной позиции (п.14 от Київпастранс) "разбиты" на 7 отдельных позиций, т.е "добавлено" 6 категорий льготников, хотя фактически это одна категория:
http://portal.lviv.ua/news/2015/06/01/z ... transporti


Ваши слова:
А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.

Вы откройте это постановление и прочитайте, перед тем как писать:
Документ 354-93-п, поточна редакція — Редакція від 28.10.2017, підстава 812-2017-п
П О С Т А Н О В А
від 17 травня 1993 р. N 354
Київ

Про безплатний проїзд пенсіонерів на
транспорті загального користування

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на
міському пасажирському транспорті загального користування (крім
метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

1-1. Установити, що право на безплатний проїзд надається за
наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі
запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду -
також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній
системі і видається на безоплатній основі.
{ Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 812
( 812-2017-п ) від 25.10.2017 }

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/354-93-%D0%BF

Покажите, где там ваше
Ключевое слово предусмотрен.
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 00:31

  Poleg написав:Все, кто тут отписывается в стиле "давно пора", "задолбали бабушки, ездящие за картошкой в другой конец города" и прочей чуши помните - время не пощадит ни вас, ни вашу пенсию, ни вашу монетизацию льгот. Поэтому уже сейчас подумайте куда будете ездить на велосипеде лет через 40 в этой стране.

Здравомыслящие люди и не рассчитывают сейчас ни на какую пенсию или льготы.
Imp
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