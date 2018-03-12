Кабмін ввів монетизацію пільг на проїзд

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
martin56 написав:имеют льготы на проезд в маршрутках и в коммунальном транспорте. У нас в городе это где-то 7-8 категорий
Такого не может быть, конечно если в вашем городе действуют украинские Законы - 18 категорий граждан Украины имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте (по 7 Законам Украины, 5 Постановлениям Кабмина и 1 Соглашению):
Перелік категорій громадян, яким відповідно до нормативно-правових актів України надається право безоплатного проїзду у громадському наземному транспорті у 2018р.
komp Я не фантазер, а реалист. А о коррупционных схемах местных властей в Украине, не знают только маленькие детки. Если бы я относился к тем у кого оседает в кармане, тут бы не сидел и комментировал. У тех другие интересы.
Все, кто тут отписывается в стиле "давно пора", "задолбали бабушки, ездящие за картошкой в другой конец города" и прочей чуши помните - время не пощадит ни вас, ни вашу пенсию, ни вашу монетизацию льгот. Поэтому уже сейчас подумайте куда будете ездить на велосипеде лет через 40 в этой стране.
В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд для инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов І и ІІ групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учеников из малообеспеченных семей, лиц, сопровождающих инвалида І группы." А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен. А в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами". Закон на законе, а в до гонку постановления. Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам.
martin56 написав:В соответствии с Законом № 76 с 01.06.2015 г. "сохранено право на бесплатный проезд для инвалидов войны, участников боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов І и ІІ групп, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, учеников из малообеспеченных семей, лиц, сопровождающих инвалида І группы." А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен. А в законе № 280 отмечается, что "органы местного самоуправления могут устанавливать за счет собственных денежных средств и благотворительных поступлений дополнительные к предусмотренным законодательством гарантии по социальной защите населения, порядок предоставления которых определяется этими органами". Закон на законе, а в до гонку постановления. Поэтому такая разница в количестве категорий льготников по разным городам.
Я привел ссылку на официальный список льготников во всей Украине. То, что он приведен по ссылке на сайт Київпастранса, то только потому, что там он собран в единую таблицу, для удобства читающих. В "шапке" его:
- Категорія громадян, яким надана пільга - Вид документа, що дає право на безоплатний проїзд - Назва нормативно-правового акту - Пункт, частина, стаття
Вот вам другая ссылка, но там все "размыто" - так, все льготники по Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист” вместо одной позиции (п.14 от Київпастранс) "разбиты" на 7 отдельных позиций, т.е "добавлено" 6 категорий льготников, хотя фактически это одна категория: http://portal.lviv.ua/news/2015/06/01/z ... transporti
Ваши слова:
А вот, постановление № 354, где предусмотрен бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме метрополитена и такси) и на пригородных маршрутах. Ключевое слово предусмотрен.
Вы откройте это постановление и прочитайте, перед тем как писать:
Документ 354-93-п, поточна редакція — Редакція від 28.10.2017, підстава 812-2017-п П О С Т А Н О В А від 17 травня 1993 р. N 354 Київ
Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести безплатний проїзд для пенсіонерів за віком на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.
1-1. Установити, що право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі. { Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 812 ( 812-2017-п ) від 25.10.2017 }
Poleg написав:Все, кто тут отписывается в стиле "давно пора", "задолбали бабушки, ездящие за картошкой в другой конец города" и прочей чуши помните - время не пощадит ни вас, ни вашу пенсию, ни вашу монетизацию льгот. Поэтому уже сейчас подумайте куда будете ездить на велосипеде лет через 40 в этой стране.
Здравомыслящие люди и не рассчитывают сейчас ни на какую пенсию или льготы.