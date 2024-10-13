|
Ринок ОВДП
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:38
klug написав:
Намагаюся поповнити ICU з Прихвата через Портмоне у застосунку на Android - у результаті видає "Невірний код". Пробував двічі - той самий результат. Ліміти підняті, дані введені правильно, картка зареєстрована у ICU, сума невелика - тестова. Підкажіть чи це відома проблема і у чому причина.
Регистрация в ICU не имеет значения. Она уже только потом применяется, когда Портмоне будем им деньги переводить. Не то, чтобы известна именно эта проблема, но у меня бывало, что такое пополнение плюётся невнятными ошибками, но через Дию с той же карты тут же облигации покупаются, а через месяц и это пополнение без проблем. Вероятно, нечто преходящее со стороны Портмоне. Должен сказать, что полчаса назад у меня пополниться так получилось (по крайней мере с карты списали) и с Привата в т.ч.
7
Додано: Вів 09 гру, 2025 16:58
Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
ХЗ. Граю в довгострок. Тож грейсом покрию тільки з 50 днів, далі кредитку вааласними будуа гасити. Хіба в Райфі, в кінці наступноого місяця(буде акція) можна бути зняти гроші на стодений грейс без комісії. Хоча влазив тільки на частину кредитного ліміту, з якою сам, в разі чого, зможу справитись.
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:02
Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти
Додано: Вів 09 гру, 2025 19:05
J написав: Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти
На яку суму?
Додано: Вів 09 гру, 2025 20:50
Bolt написав:
На яку суму?
не казав
Додано: Вів 09 гру, 2025 23:16
moveton написав:
Вероятно, нечто преходящее со стороны Портмоне.
Дякую. На вечір відпустило.
Додано: Сер 10 гру, 2025 11:25
Bolt написав: J написав: Смок написав:Ой+
А є якесь підводне каміння, окрім того, що необхідно вкластися в грейс період ? в плані, там де банк може нагріти на використанні кредитних коштів ?
один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти
На яку суму?
сума не має значення. В Райфі фінмон дуже намаханий, як і сам банк. Колись витратив більше 2-х тижнів на спілкування: купу документів відскановував, відсилав, виписки з 5 банків формував. Але нічого недопомогло, попав під "роздачу" при цьому ніяких зовніщніх переахувань не було, тільки між своїми рахунками. Закрили рахунок за згодою сторін, але в платежі написали ст.15 ЗУ про фіншмон. Потім довго пояснював у своєму основному банку таке перерахування. Банкіри дуже здивувалися поводженню колег з Райфу. Тому якщо немає прям з/б документів, то з Райфом краще не гратися.
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:20
edgar_po написав: Bolt написав: J написав:
один ютубер розказував що фінмоніторинг банку не задовільнило пояснення що овдп куплялись за кредитні кошти
На яку суму?
сума не має значення. В Райфі фінмон дуже намаханий, як і сам банк. Колись витратив більше 2-х тижнів на спілкування: купу документів відскановував, відсилав, виписки з 5 банків формував. Але нічого недопомогло, попав під "роздачу" при цьому ніяких зовніщніх переахувань не було, тільки між своїми рахунками. Закрили рахунок за згодою сторін, але в платежі написали ст.15 ЗУ про фіншмон. Потім довго пояснював у своєму основному банку таке перерахування. Банкіри дуже здивувалися поводженню колег з Райфу. Тому якщо немає прям з/б документів, то з Райфом краще не гратися.
Кредитку їхню на 50 к тримаю про всяк випадок та АТБешну картку для скидок, яку більше ніж на штуку не поповнюю.Так, що фінмону особливо немає до чого чіплятися.
Додано: Сер 10 гру, 2025 14:49
Bolt написав:
Кредитку їхню на 50 к тримаю про всяк випадок та АТБешну картку для скидок, яку більше ніж на штуку не поповнюю.Так, що фінмону особливо немає до чого чіплятися.
так то ви зовсім з Райфом не працюєте, який в тому разі фінмон, якщо ви тримаєте карту тільки для скидок в АТБ.
Хоча мені за поповнювання готівки карти АТБ питання задавали, але суми були трохи більші.
Додано: Сер 10 гру, 2025 15:39
edgar_po написав: Bolt написав:
Кредитку їхню на 50 к тримаю про всяк випадок та АТБешну картку для скидок, яку більше ніж на штуку не поповнюю.Так, що фінмону особливо немає до чого чіплятися.
так то ви зовсім з Райфом не працюєте, який в тому разі фінмон, якщо ви тримаєте карту тільки для скидок в АТБ.
Хоча мені за поповнювання готівки карти АТБ питання задавали, але суми були трохи більші.
Завдяки АТЬешній картці, вони мені пізніше кредитку на 50 к зі сто денним рейсом впіндюрили.Потім надзвонювали, чому я нею не користаюсь? Довелось декілька покупок на неї зробити.
